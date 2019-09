Pünktlich zum Start in das neue Wochenende gibt es auch in GTA Online wieder frische Inhalte und aktuelle Aktionen. Wir verschaffen euch hier einen Überblick, was derzeit im Dauerbrenner geboten wird.

Mit dem Bravado Gauntlet Hellfire bekommt ihr pünktlich zum Wochenende wieder ein neues Muscle-Car in GTA Online präsentiert. Der neue Bolide ist eine absolute Bestie und kann ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos erworben werden; ein Bild des neuen Autos könnt ihr euch weiter oben ansehen.

Neben sammelbaren Comicfiguren gibt es in dieser Woche doppelte GTA$ und RP in allen Casino-Missionen sowie Missionen im Freien Modus. Auch Konkurrenzkämpfe bringen bis zum 11. September die doppelte Anzahl an Boni, ebenso wie alle Rockstar-Stuntrennen. Für das plumpe Einloggen erhaltet ihr mit dem Bravado-Stil-T-Shirt wieder einen neuen kosmetischen Gegenstand.

Während es im Casino-Shop zurückkehrende Artikel wie das High-Roller-Kleid oder die goldene Ceaseless-Uhr gibt, könnt ihr in der Lobby des Diamon Casino & Resort in dieser Woche als Hauptgewinn den Truffade Nero abstauben.

Bleiben schlussendlich noch die Rabatte, die in dieser Woche wie folgt aussehen:

Master-Penthouse – 25 % Rabatt

Privater Croupier – 25 % Rabatt

Penthouse-Garage – 25 % Rabatt

Weite Hemden im Casino-Shop – 25 % Rabatt

Nachtclubs – 40 % Rabatt

Nachtclub-Renovierungen & -Erweiterungen – 40 % Rabatt

Benefactor Terrorbyte – 40 % Rabatt

Nagasaki Buzzard – 40 % Rabatt

Nagasaki Havok – 40 % Rabatt

Grotti Itali GTO (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Vapid Flash GT (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Benefactor Schlagen GT (Sportwagen) – 30 % Rabatt

Ocelot Swinger (Klassiker) – 40 % Rabatt

MTL Pounder Custom (Gewerbefahrzeug) – 40 % Rabatt

Maibatsu Mule Custom (Gewerbefahrzeug) – 40 % Rabatt