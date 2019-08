Auch Rockstar Games war wieder fleißig und präsentiert passend zum bevorstehenden Wochenende neue Aktionen in GTA Online. Unter anderem dürft ihr euch über einen rassigen neuen Sportwagen freuen.

Mit dem Ocelot Locust präsentiert Rockstar Games in GTA Online mal wieder einen neuen Sportwagen. Der reinrassige Zweisitzer geht auf das Jahr 1969 zurück, kommt sportlich ohne Dach daher und verfügt auch über keine klassische Windschutzscheibe. Den neuen Boliden könnt ihr im Spiel bei Legendary Motorsport erwerben und auf dem obigen Bild begutachten.

Auch Boni gibt es in der neuen Woche in GTA Online wieder. In eurem geheimen unterirdischen Bunker sowie Nachtclub-Lagerhaus könnt ihr dieses Mal zusätzliche GTA$ einheimsten, denn auf Verkaufsmissionen aus Gunrunning gibt es bis zum 04. September die doppelte Menge. Forschungen im Bunker gehen im selben Zeitraum ebenfalls doppelt so schnell über die Bühne. Außerdem gibt es doppelte Belohnungen auf alle Spezialfracht-Verkäufe und Verkäufe aus Smuggler's Run.

Der Startschuss fällt des Weiteren zu einer neuen Bunkerserie. Begebt euch hierfür zur entsprechenden Kartenmarkierung oder startet einen beliebigen Bunker-Gegnermodus im Spielmenü, um doppelte GTA$ und RP zu verdienen. Für das bloße Einloggen in das Spiel bekommt ihr dieses Mal das Ocelot-T-Shirt für lau - passend zum neuen Sportflitzer.

Im Diamond Casino & Resort erwartet euch am Glücksrad ein neuer Hauptpreis: der Supersportwagen Cheval Taipan. Neben Angeboten im Casino Shop bleiben zum Schluss noch die obligatorischen Rabatte, bei denen es sich in dieser Woche um Folgende handelt. Je 40 Prozent Nachlass gibt es auf:

Bunker

Bunker-Renovierungen & -Erweiterungen

Hangars

Hangar-Werkstatt

Hangar-Renovierungen & -Erweiterungen

V-65 Molotok (Flugzeug)

Mammoth Thruster (Militärfahrzeug)

HVY Barrage (Militärfahrzeug)

HVY MTW (Militärfahrzeug)

Överflöd Entity XXR (Supersportwagen)

Coil Cyclone (Supersportwagen)

Ocelot Lynx (Sportwagen)