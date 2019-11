Pünktlich zum Start in das Wochenende gibt es wieder ein großes Update für GTA Online. Ein neuer Editor lässt euch jetzt sogar eure eigenen Überlebenskampf- und King-of-the-Hill-Modi entwerfen.

Rund um GTA Online ist im Laufe der Jahre eine riesige Community gewachsen, die in riesiger Anzahl eigene Jobs und Rennen entworfen hat. Mit dem heutigen Update erhält nun ein neuer Editor Einzug in den Onlinemodus - und dieser ermöglicht euch das Entwerfen eigener Überlebenskampf- und King-of-the-Hill-Modi.

Ihr wollt eure eigenen Wellen-basierten Herausforderungen entwerfen? Dann könnt ihr über den Editor auch Zusatzelemente und Spawnpunkte platzieren, die Kampffähigkeiten der Gegner einstellen und Vieles mehr. Für "King of the Hill" könnt ihr euch euren eigenen Thronsall bauen und Ablieferbereiche definieren etc. Auch die Unterscheidung zwischen teambasierten und offenen Spielvarianten ist möglich.

Wer es einfach nur auf die wöchentlich neuen Boni abgesehen hat, der bekommt dieses Mal doppelte GTA$ und RP in allen Gunrunning-Verkaufsmissionen. Außerdem könnt ihr euch die Verdoppelung auch mit einer der mobilen Operationen in eurer mobilen Kommandozentrale sichern.

Im Casino ist das neue Preisfahrzeug am Glücksraad der Ocelot Stromberg, im Casino Shop gibt es Neues aus der Welt der Mode zu ergattern. Zu guter letzt warten auch noch folgende Rabatte auf euch:

Bunker, Renovierungen & Erweiterungen – 40 % Rabatt

Verbesserungen für Waffenschmuggel-Unternehmen – 40% Rabatt

Mobile Kommandozentrale, Verbesserungen & Erweiterungen – 40 % Rabatt

Imponte Deluxo – 25 % Rabatt

TM-02 Khanjali – 35 % Rabatt

HVY Chernobog – 35 % Rabatt

HVY Barrage – 35 % Rabatt

BF Dune FAV – 35 % Rabatt

Karin Technical Aqua – 35 % Rabatt

HVY Insurgent – 35 % Rabatt

HVY Nightshark – 35 % Rabatt

HVY MTW – 35 % Rabatt

Vom-Feuer-Flak-Anhänger – 35 % Rabatt

Bravado Halbkettenfahrzeug – 35 % Rabatt

Waffen- und Fahrzeugwerkstätten – 40 % Rabatt

Schrotflinten – 50 % Rabatt

MPs – 50 % Rabatt

Sturmgewehre – 50 % Rabatt

Schwere Waffen – 50 % Rabatt

Scharfschützengewehre – 50 % Rabatt

Wurfwaffen – 50 % Rabatt

Munition – 40 % Rabatt

Panzerung – 40 % Rabatt