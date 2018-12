Kurz vor Weihnachten sorgt Rockstar Games noch einmal für frischen Nachschub in GTA Online. Mit dabei ist ein neuer Spielmodus für den erst unlängst eingeführten Arena War.

Mit "Buzzer Beater" präsentiert Rockstar Games in Arena War einen neuen Spielmodus in GTA Online. Dabei handelt es sich um ein tempogeladenes Rennen gegen die Uhr und jeden anderen Gamer auf dem Fahrersitz, in dem euer Countdown mit einem folgenschweren Knall endet. Nur durch das rechtzeitige Sammeln von Checkpoints, die überall in der Maze Bank Arena verteilt sind, bekommt ihr wertvolle Sekunden Lebenszeit gutgeschrieben. Der letzte überlebende Fahrer gewinnt die Partie. In diesem und in allen anderen Arena-War-Modi gibt es außerdem auch doppelte GTA$ und RP.

Damit aber nicht genug, denn mit dem Pegassi Toros gibt es auch eine neue Karosse zu ergattern. Dieser ist ab sofort bei Legendary Motorsport im Spiel zu haben. Ergänzt wird das Auto durch ein kostenloses Pegassi- sowie auch ein Vapid-T-Shirt. Um diese beiden Kleidungsstücke zu bekommen, müsst ihr euch lediglich bis zum 24. Dezember zu einem beliebigen Zeitpunkt in GTA Online einloggen. Festlich dekorierte Apartments und mehr runden das Angebot zu Weihnachten ab.

Bleiben am Schluss noch die üblichen Rabatte auf ausgewählte Fahrzeuge und Upgrades:

Benefactor Terrorbyte – 30 % Rabatt

Mobile Kommandozentrale – 30 % Rabatt

B-11 Strikeforce – 30 % Rabatt

P-996 Lazer – 30 % Rabatt

Maibatsu Frogger – 40 % Rabatt

Dune FAV – 35 % Rabatt

Grotti Turismo R – 30 % Rabatt

Obey Omnis – 30 % Rabatt

Invetero Coquette Classic – 30 % Rabatt

Vapid Ellie – 30 % Rabatt

Pegassi Tempesta – 45 % Rabatt

Dewbauchee Specter – 30 % Rabatt

Truffade Adder – 40 % Rabatt

Overflod Entity XF – 35 % Rabatt

Grotti Cheetah – 30 % Rabatt

Declasse Drift Tampa – 40 % Rabatt

Benny's Upgrades – 30 % Rabatt