In den USA war gestern ein besonderer Tag, denn am 04. Juli wird der Unabhängigkeitstag gefeiert. Das ist gleichzeitig auch das Thema der Aktionen und Rabatte in GTA Online in der neuen Woche.

Rockstar Games hat wie gewohnt zum Wochenende wieder neue Aktionen und Rabatte in GTA Online für euch vorbereitet, wobei dieses Mal alles im Zeichen des gestrigen Independence Day in den USA steht. So warten der sternenbesäte Liberator-Monster-Truck oder auch der Patriot-Bierhelm im Spiel auf euch.

Generell gibt es Preisnachlässe auf alle rot-weiß-blauen Artikel in den Geschäften, darunter auch entsprechende Designs für euer Mk-II-Arsenal. Folgende Items könnt ihr euch mit einem Rabatt von 40 Prozent sichern:

Vapid Liberator

Western Sovereign

Muskete

Feuerwerksabschussgerät und Feuerwerke

Unabhängigkeitstag-Designs für Mk-II-Waffen

Unabhängigkeitstag-Designs für mobile Kommandozentralen

„Star Spangled Banner“-Hupen

Patriotischer Reifenqualm

Unabhängigkeitstag-Kleidung, -Masken und -Outfits

Unabhängigkeitstag-Frisuren

Dreifache GTA$ und RP gibt es in allen Verkaufsmissionen aus Smuggler's Run, doppelte GTA$-Boni gibt es immerhin noch in den Verkaufsmissionen aus Gunrunning und in Spezialfracht-Verkaufsmissionen zu ergattern. Doppelte Belohnungen warten zudem beim Verkauf eurer Vorräte aus Biker-Unternehmen in allen Biker-Verkaufsmissionen.

Auch auf alle Munitionsarten gibt es Nachlass, nämlich sogar von satten 75 Prozent. Selbst die Mk-II-Patronen können aktuell kostengünstig erworben werden. Zu guter letzt gibt es Rabatte auf alle Arten von Fahrzeugen sowie auf alle Basen, Hangars, Nachtclubs, Renovierungen und mehr.

Die nachfolgenden Artikel gibt es noch bis zum 10. Juli ebenfalls mit 40 Prozent Nachlass:

Gepanzerter Boxville

Nagasaki Blazer Aqua

JoBuilt Phantom Wedge

Ramp Buggy

Coil Rocket Voltic

Imponte Ruiner 2000

Karin Technical Aqua

MTL Wastelander

Mammoth Tula

Atomic-Luftschiff

Vapid Festival-Bus

Declasse Scramjet

Benefactor Schlagen GT

Mammoth Patriot

Zugmaschinen, Renovierungen & Erweiterungen für mobile Kommandozentralen

Renovierungen & Erweiterungen für die Mammoth Avenger

Benefactor Terrorbyte

Yachten

Basen

Hangars

Executive-Büros

Spezialfracht-Lagerhäuser

Bunker

Biker-Clubhäuser

Biker-Unternehmen

Nachtclubs & Renovierungen

Nachtclub-Garagen