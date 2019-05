Ein vermeintlicher Leak verrät neue Infos über die Spielwelt, die Story und auch den Release von Grand Theft Auto 6.

Neue Gerüchte zu Grand Theft Auto 6 sind höchst gern gesehen, denn Rockstar Games selbst hält sich hinsichtlich des nächsten Teils der Reihe bislang höchst bedeckt. Diesmal gibt es vermeintliche Informationen zur Spielwelt, der Story und dem Erscheinungstermin des nächsten Gangster-Epos.

Wie die Website Dexerto berichtet, gab ein unbekannter User auf Pastebin besagte Infos preis. Demnach soll GTA 6 aus mehreren großen Städten bestehen, zwischen denen der Spieler hin- und herreisen kann. Laut dem anonymen Verfasser fängt man als kleiner Gangster in Liberty City an und arbeitet sich langsam nach oben, um später in eine berühmte Gang in Vice City aufgenommen zu werden. Das Ziel soll sein, zum mächtigsten Drogenboss aufzusteigen.

Auch hinsichtlich des Release-Termins von Grand Theft Auto 6 will der Leak frische Infos haben. Angeblich hätten PS4 und Xbox One nicht genug Rechenpower, daher werde GTA 6 erst für PlayStation 5 und Co. erscheinen. Somit würde das Spiel wohl nicht vor 2020 in den Handel kommen.

Das sind jedoch alles Gerüchte, entsprechend solltet ihr diese auch behandeln. Der entsprechende Eintrag auf Pastebin wurde inzwischen gelöscht.