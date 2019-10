Pünktlich zum Wochenende spendiert Rockstar Games wie gewohnt neue Spielinhalte im immer noch sehr prominenten GTA Online. Unter anderem dürft ihr euch über einen neuen Spielmodus sowie einen neuen Sportflitzer freuen.

Auch in dieser Woche gibt es wieder einen neuen Sportwagen in GTA Online zu ergattern: den Ocelot Jugular. Der heißblütige wie coole neue Flitzer ist ab sofort im Spiel bei Legendary Motorsport zu haben.

Daneben steht dieses Mal aber allen voran ein neuer Spielmodus im Fokus. Ab sofort gibt es auch "King of the Hill" in GTA Online. In dem nagelneuen Modus können bis zu 16 Spieler in zwei bis vier Teams gegeneinander antreten und um den Thron kämpfen. Dazu schnappt ihr euch die Waffe eurer Wahl und messt euch auf sieben verschiedenen Karten in San Andreas. So könnt ihr den populären Modus starten:

Auswahl "Ausgesuchte Serie" im Ladebildschirm

Symbol "Ausgesuchte Serie" auf der Karte

Online-Menü unter Jobs > Von Rockstar erstellt

Liste "Schneller Job" auf eurem iFruit

Alle Teilnehmer, die in "King of the Hill" in dieser Woche Krieg führen, erhalten bis zum 16. Oktober doppelte GTA$ & RP. Die Verdoppelung gibt es außerdem im gleichen Zeitraum auch bei Kundenaufträgen zu ergattern. Immerhin doppelte GTA$ gibt es außerdem auf Spezialfracht-Verkaufsmissionen.

Wie gewohnt erwarten euch im Casino-Shop auch wieder frische Angebote und am Glücksrad des Diamond Casino & Resort wartet mit dem Principe Deveste Eight ein neues Peisfahrzeug.

Abschließend der Überblick über die Rabatte in dieser Woche:

Benefactor Terrorbyte – 40 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser – 40 % Rabatt

Progen Emerus (Supersportwagen) – 25 % Rabatt

Ocelot Pariah (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Enus Paragon R (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Grotti Turismo R (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Karin Sultan RS (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Dewbauchee Specter (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Vapid GB200 (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Annis Elegy Retro Custom (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Fahrzeugpanzerung – 40 % Rabatt

Schusssichere Reifen – 40 % Rabatt

Alle Munitionstypen – 40 % Rabatt

Körperpanzerung – 40 % Rabatt