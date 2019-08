Kurz vor dem Start in das Wochenende hat Rockstar Games wieder neue Boni und Aktionen für GTA Online bestätigt. Wir verraten euch hier, was euch dieses Mal alles erwartet.

Wer weiterhin GTA Online zockt, der darf sich in der neuen Inhalts-Woche unter anderem auf ein neues Muscle-Car freuen. Der Bravado Gauntlet Classic ist ein Auto einer anderen Generation und strotzt vor purer Muskelkraft.

Losgelöst vom neuen Auto gibt es natürlich wieder allerhand Boni. Wer Arbeit für das Diamond erledigt, der bekommt auf Casinoarbeits-Missionen bis zum 14. August die doppelte Anzahl an GTA$ und RP. Um diese Aufträge im freien Modus als VIP bzw. CEO zu starten, ruft über euer iFruit einfach kurz Ms. Baker an und erledigt sie entweder alleine oder mit eurer Organisation im Schlepptau.

Neben einem obligatorischen T-Shirt für das pure Einloggen in das Spiel gibt es in dieser Woche in der Lobby am Glücksrad weitere Preise wie GTA$, RP oder Bekleidung abzustauben. Mit etwas Glück gewinnt ihr auch den Hauptpreis: den Pegassi Infernus Classic.

Neue Angebote im Casino Shop werden zusätzlich durch die nachfolgenden Rabatte in dieser Woche abgerundet:

Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Mammoth Avenger – 40 % Rabatt

Benefactor Terrorbyte – 40 % Rabatt

BF Dune FAV – 40 % Rabatt

Declasse Tampa (bewaffnet) – 40 % Rabatt

HVY MTW – 40 % Rabatt

Waffenfahrzeug-Werkstatt – 40 % Rabatt

Waffenwerkstatt – 40 % Rabatt

Alle Garagen – 30 % Rabatt

Arena-Mechaniker – 35 % Rabatt