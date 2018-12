Wer sich statt mit Red Dead Online lieber weiter mit GTA Online beschäftigt, der bekommt von Rockstar Games ab heute ein umfassendes neues Update an die Hand, welches den "Arena War" einläutet.

Der Onlinemodus des extrem erfolgreichen Grand Theft Auto V ist weiterhin sehr beliebt und wird daher - trotz des Alters - weiter mit frischen Inhalten versorgt. In dieser Woche fällt das Update etwas umfangreicher aus, denn dieses führt den sogenannten "Arena War" ein.

Dabei erwarten euch gewissermaßen Gladiatorenkämpfe mit hochtechnisierten Fahrzeugen. Ihr könnt eine komplett neue Karriere unter der stratosphärischen Kuppel der Maze Bank Arena starten, wo es nur darum geht, euren Arena-Gegnern den Garaus zu machen. Dabei geht es mitunter auch leicht entflammbar zu, so dass feurige Momente garantiert sind.

Speziell für die Arena wurden diverse Fahrzeugtypen gebaut, die jeweils in drei verschiedenen Ausführungen verfügbar sind. Konkret sind neue Karossen für den Modus an Bord:

Bravado Sasquatch

MTL Cerberus

Benefactor Bruiser

Declasse Brutus

Vapid Arena Dominator

Declasse Impaler

Weeny Arena Issi

Vapid Imperator

Annis ZR380

Western Deathbike

HVY Scarab

Vapid Arena Slamvan

Mit all diesen Boliden dürft ihr in der Arena in verschiedenen Spielmodi antreten. Insgesamt gibt es davon sieben, darunter Carnage, Flag War, Wreck It, Game Masters, Here Come the Monsters, Hot Bomb und Tag Team. Während es in Carnage beispielsweise schlicht darum geht, alle Gegner auszuschalten um den Sieg davon zu tragen, setzt Flag War auf die klassische Capture-the-Flag-Formel.

Arena War wird von bis zu 16 Spielern gezockt und ist auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One ab heute in GTA Online kostenfrei verfügbar.