Rockstar Games läutet in GTA Online die Flieger-Woche ein und lockt in diesem Kontext wieder mit doppelten GTA$ sowie RP. Zudem sorgt man per neuer zweistufiger Verifizierung für mehr Sicherheit.

Im Rahmen der nun ausgelobten Flieger-Woche erwarten euch in GTA Online doppelte Belohnungen auf Flugmodi und -missionen, darunter auch das beliebte "Top Fun". Bis zum 13. März 2019 läuft die neue Aktion, die euch doppelte GTA$ und RP einbringt. Doppelte GTA$ warten dieses Mal außerdem auch in allen Verkaufsmissionen aus "Smuggler's Run".

Für begrenzte Zeit kehren die blauen und roten Shirts "Class of '98" in das Spiel zurück. Wer sich in dieser Woche in GTA Online einfach nur einloggt und loszockt, kann sich beide Exemplare für lau sichern.

In-Game-Erwerbe gibt es im Übrigen nicht für lau, allerdings hat Rockstar auch wieder etliche Rabatte für euch parat. Auf Hangars und Flugzeuge gibt es dieses Mal folgende Preisnachlässe:

Hangars – 50 % Rabatt

Hangar-Renovierungen – 50 % Rabatt

Hangar-Werkstatt – 50 % Rabatt

B-11 Strikeforce – 40 % Rabatt

Luftschiff – 40 % Rabatt

P-996 Lazer – 40 % Rabatt

Mammoth Hydra – 40 % Rabatt

RM-10 Bombushka – 40 % Rabatt

Losgelöst von den neuen Aktionen im Spiel selbst sorgt man noch für etwas mehr Sicherheit. Für das Social-Club-Konto wurde nun eine zweistufige Verifizierung eingerichtet, so dass es eine zusätzliche Sicherheitsebene gibt, um euer Konto vor ungewolltem Zugriff zu schützen.

Wenn ihr die zweistufige Verifizierung aktiviert habt, benötigt ihr euren Nicknamen oder eure E-Mail-Adresse, wenn ihr euch mit einem neuen Gerät anmeldet, sowie euer Passwort und einen Verifizierungscode, der von einem Authentikator auf eurem Mobiltelefon, Tablet oder im Browser generiert wurde. Ein neuer Verifizierungscode wird benötigt, wenn ihr euch von einem unbekannten Gerät oder Ort einloggt.

Jeder, der die zweistufige Verifizierung in seinem Social-Club-Konto aktiviert (und jeder, der das bereits getan hat) erhält:

500.000 GTA$ für das eigene GTA-Online-Konto

10 Goldbarren für das eigene Red Dead Online Beta-Konto

Weitere zukünftige Vorteile in GTA Online und der Red Dead Online Beta