Die neue Inhalts-Woche in GTA Online ist gestartet und erwartet euch wie gewohnt mit allerhand Aktionen, Boni und Rabatten - ein Überblick.

Rockstar Games rückt in dieser Woche die schwindelerregenden Höhen in GTA Online in den Fokus, denn dort könnt ihr ordentlich abkassieren. Für Events und Herausforderungen im freien Modus sowie in der Flugschule gibt es doppelte GTA$ und RP. Selbige Boni gibt es außerdem in Stockpile, für Junk-Energy-Fallschirmsprünge, die Datenleaks aus The Contract und in Zeitrennen.

Darüber hinaus kehren auch sechs Modi in den Online-Part von GTA V zurück, namentlich Stockpile, Landezone, Air Force Zero, Air Quota, G-Einstufung Kalt und G-Einstufung Heiß. Wer in dieser Woche einfach nur GTA Online zockt, der kann sich das pink-grüne Tarnmuster für die Mammoth Avenger sichern.

Weitere Aktionen auf den neueren Konsolen:

Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Das HSW-Premium-Testfahrzeug: der Grotti Brioso R/A

der Grotti Brioso R/A

Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Pacific Bluffs zum Mount Gordo

Neues von der Autofront:

Diese Woche ausgestellt bei Simeons Premium Deluxe Motorsport: der Gallivanter Baller ST (SUV), der Declasse Gang Burrito (Lieferwagen), die Nagasaki Chimera (Motorrad), der Dundreary Virgo Classic (Muscle-Car), die Bravado Banshee (Sportwagen)

der Gallivanter Baller ST (SUV), der Declasse Gang Burrito (Lieferwagen), die Nagasaki Chimera (Motorrad), der Dundreary Virgo Classic (Muscle-Car), die Bravado Banshee (Sportwagen) Ausgestellt bei Luxury Autos: der Truffade Adder (Supersportwagen, 30% Rabatt) und der Pegassi Ignus (Supersportwagen).

der Truffade Adder (Supersportwagen, 30% Rabatt) und der Pegassi Ignus (Supersportwagen). Der Hauptpreis am Glücksrad: der Declasse Drift Tampa

der Declasse Drift Tampa Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Übermacht Sentinel Classic (Sportwagen), der Karin Calico GTF (Sportwagen) und der Dewbauchee Specter (Sportwagen)

der Übermacht Sentinel Classic (Sportwagen), der Karin Calico GTF (Sportwagen) und der Dewbauchee Specter (Sportwagen) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Werdet an 3 Tagen in Folge Sieger in einem Rennen der Straßenrennserie und gewinnt den BF Weevil

Die Rabatte der Woche im Überblick:

20% Rabatt auf Hangars sowie auf ihre Verbesserungen und Anpassungen

auf Hangars sowie auf ihre Verbesserungen und Anpassungen Fahrzeugrabatte:

20% auf die Buckingham Pyro (Flugzeug),

30% auf die Volatol (Flugzeug), die Buckingham Nimbus (Flugzeug), den Dewbauchee Specter (Sportwagen), den Truffade Adder (Supersportwagen), den Obey 10F (Flugzeug) und

35% auf den Grotti X80 Proto (Supersportwagen)

20% auf die Buckingham Pyro (Flugzeug), 30% auf die Volatol (Flugzeug), die Buckingham Nimbus (Flugzeug), den Dewbauchee Specter (Sportwagen), den Truffade Adder (Supersportwagen), den Obey 10F (Flugzeug) und 35% auf den Grotti X80 Proto (Supersportwagen) Rabatte beim Waffentransporter:

25% auf das Präzisionsgewehr und

35% auf den heillosen Höllenboten (nur mit GTA+)

25% auf das Präzisionsgewehr und 35% auf den heillosen Höllenboten (nur mit GTA+) Vorteile mit GTA+: ein kostenloser Vapid Slamtruck, eine Drohnenstation für die Spielhalle, neue Chamäleon-Lackierungen, Boni für Events im freien Modus sowie Gs Pakete und vieles mehr