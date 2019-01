Auch wenn es mit Red Dead Redemption 2 mittlerweile einen aktuelleren Titel von Rockstar Games gibt, so vernachlässigt das Studio das immer noch sehr erfolgreiche GTA Online keineswegs. Das Update in dieser Woche brachte nun einen schmucken neuen Sportwagen mit sich.

Pünktlich zum Dienstag hat Rockstar Games dem Onlinemodus GTA Online wieder ein Update verpasst und diesem einen weiteren neuen Sportwagen spendiert, der sich sehen lassen kann. Dieser hört auf den Namen Benefactor Schlagen GT und ist auf dem obigen Bild zu bewundern. Wer auf schnelle Beschleunigung steht, wird bei Legendary Motorsport im Spiel fündig. Wer sich einfach nur in GTA Online einloggt, der bekommt zur Feier des neuen Fahrzeugs ein Benefactor-T-Shirt für seinen Charakter.

Daneben gibt es für Sparfüchse unter euch natürlich wieder allerhand Boni und Rabatte zu ergattern. Bis zum 28. Januar gibt es beispielweise 50 Prozent mehr Kohle bei allen Import- und Export-Missionen. Bei Spezialfracht-Verkäufen gibt es im gleichen Zeitraum nicht nur doppelte GTA$ sondern auch RP. Einen solchen Bonus gibt es außerdem auch in 4-Spieler-Eliminierungsrennen im klassischen Modus "Das Tempo mithalten" sowie in "Huntin Pack (Remix)".

Bleiben am Ende noch die gängigen Rabatte, die es auf folgende ausgewählte Immobilien und Fahrzeuge gibt:

In "Arena War" erwarten euch in GTA Online ab sofort moderne Gladiatorenkämpfe in sieben verschiedenen Modi.