Rockstar Games lässt natürlich auch diese Woche nicht aus, um euch mit frischen Aktionen in GTA Online bei der Stange zu halten. Unter anderem gibt es mitunter die dreifache Anzahl an GTA$ abzustauben.

Ihr wollt euch wieder eine gesunde Dosis an GTA$ sichern? Dann solltet ihr euch in dieser Woche in GTA Online in die Überlebenskämpfe stürzen, denn dort könnt ihr gleich die dreifache Anzahl als sonst üblich einheimsen. In Teamkämpfen könnt ihr auf allen neuen verfügbaren Karten antreten, um die zehn Gegnerwellen zu überstehen. Zwischen den Runden bekommt ihr dazu immer neue Waffen an die Hand.

Außerdem gibt es ab sofort drei zusätzliche Missionen für Simeon Yetarians Premium-Deluxe-Rückführungen. Dabei müsst ihr Mr. Yetarian helfen, einige Luxusfahrzeuge zu befreien und zu ihrem rechtmäßigen Eigentümer zurückzubringen. Als Belohnung warten doppelte GTA$ und RP.

Sonstige Boni gibt es für eure Biker-Unternehmen, die ihre Produktion hochfahren und 25 Prozent schneller produzieren. Das lässt sich hervorragend mit MC-Herausforderungen kombinieren, die ebenfalls doppelte GTA$ und RP einbringen. Für das simple Einloggen in GTA Online könnt ihr euch zudem ein paar passende Biker-Shirts freischalten.

Zum Abschluss noch eine Übersicht über die Rabatte in dieser Woche:

Biker-Unternehmen – 40 % Rabatt

Biker-Unternehmen-Verbesserungen – 40 % Rabatt

MC-Clubhaus-Renovierungen & -Erweiterungen – 40 % Rabatt

MC-Clubhaus-Werkstatt – 40 % Rabatt

Western Gargoyle – 30 % Rabatt

Sämtliche Biker-Kleidung & -Tattoos – 30 % Rabatt

Diese Fahrzeuge gibt es diese Woche günstiger:

Nagaski Shotaro – 40 % Rabatt

Pegassi Oppressor – 40 % Rabatt

Pegassi Tezeract – 40 % Rabatt

Pegassi Vortex – 40 % Rabatt

Dewbauchee Vagner – 30 % Rabatt

Truffade Nero – 30 % Rabatt

Annis Elegy Retro Custom – 30 % Rabatt

Annis Savestra – 30 % Rabatt