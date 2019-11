Auch an diesem Wochenende sollen wieder neue Aktionen die Spieler in GTA Online locken. Unter anderem könnt ihr dieses Mal sogar wieder dreifache Boni abstauben. Wir verraten euch hier, wie das im Einzelnen funktioniert!

Für gewöhnlich könnt ihr auf unterschiedliche Arten Woche für Woche doppelte GTA$ und RP abstauben, doch dieses Mal spendiert Rockstar Games sogar die dreifache Menge in GTA Online. Dazu müsst ihr euch nur in der entsprechenden Auswahl an Gegner-Modi in "Motor Wars" verausgaben. Im postapokalyptischen Kampf ums Überleben könnt ihr per Fallschirm ins Kriegsgebiet abspringen, mit nichts weiter bewaffnet als einer Pistole.

Wer mit diesem Modus eher weniger anfangen kann, der kann sich immerhin doppelte GTA$ und RP in den Modi "Hardest Target" sowie im turbogeladenen Showdown "Power Play" sichern. Doppelte Belohnungen gibt es außerdem für Wirtschaftskriminelle in den VIP- und CEO-Aufträgen und -Herausforderungen.

Während im Diamond Casino & Resort mit dem Benefactor Krieger ein neues Preisfahrzeug zur Verfügung steht, könnt ihr euch im Pegassi Sale auch die nachfolgenden Rabatte sichern:

Oppressor – 35 % Rabatt

Tezeract (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Zentorno (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Infernus (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Infernus Classic (Klassiker) – 35 % Rabatt

Monroe (Klassiker) – 35 % Rabatt

Osiris (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Reaper (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Tempesta (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Torero (Klassiker) – 35 % Rabatt

Vacca (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Toros (SUV) – 35 % Rabatt

Bati 801 (Motorrad, beide Varianten) – 35 % Rabatt

FCR1000 (Motorrad, beide Varianten) – 35 % Rabatt

Immobilien und mehr:

Büros – 40 % Rabatt

Büro-Renovierungen – 40 % Rabatt

Firmengaragen, Erweiterungen und Renovierungen – 40 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser – 50 % Rabatt

Alle Designs – 40 % Rabatt