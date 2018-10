Neue Woche, neue Inhalte in GTA Online! Auch dieses Mal hat Rockstar wieder ein nettes Paket bestehend aus neuen Fahrzeugen sowie zahlreichen Rabatten für euch geschnürt.

Wer immer noch in GTA Online in Los Santos unterwegs ist, bekommt von Rockstar wieder frische Inhalte an die Hand. Unter anderem gibt es bei Southern San Andreas Super Autos gleich drei neue Karossen zu erstehen, die ihr euch auch im Rahmen der beigefügten Galerie ansehen könnt.

Bei den Karossen handelt es sich um die klassischen Fahrzeuge Karin Futo, Bollokan Prairie und Imponte Ruiner. Dazu gesellen sich neue Designs für Maibatsu Penumbra, Declasse Mamba und Invetero Coquette Classic.

Natürlich lässt sich im Spiel auch dieses Mal wieder haufenweise Geld verdienen. So gibt es einen Kickback in Höhe von 300.000 GTA$ sowie doppelte Belohnungen in Remix-Gegner-Modi bis zum 15. Oktober 2018. Wer sich bis zu diesem Termin das neue Red Dead Redemption 2 vorbestellt oder das bereits getan hat, erhält zudem einen zusätzlichen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$.

Auf folgende ausgewählte Fahrzeuge warten zudem die genannten Rabatte:

Dinka Jester Classic – 30 % Rabatt

Ocelot Swinger – 30 % Rabatt

Festival-Bus – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Vapid Dominator GTX – 30 % Rabatt

Overflod Autarch – 30 % Rabatt

Ocelot Pariah – 30 % Rabatt

Rabattierte Immobilien, Erweiterungen und Luftfahrzeuge im Überblick:

Elitás-Travel-Luftfahrzeuge – 35 % Rabatt

Nachtclub-Erweiterungen & -Renovierungen – 25 % Rabatt

Firmengaragen – 35 % Rabatt

Garagen für 10 Fahrzeuge – 35 % Rabatt

After-Hours-Bekleidung – 25 % Rabatt