In GTA Online geht es auch pünktlich zum Start in das nächste Wochenende wieder rund. Rockstar Games hat wieder doppelte Belohnungen und allerhand Rabatte angekündigt.

Wer in GTA Online weiter nach RP und GTA$ lechzt, der kann sich auch in dieser Woche wieder frische Boni sichern. Die doppelte Anzahl der sonst üblichen Dosis spendiert Rockstar dieses Mal in allen Rennen der Stuntserie. Diese Aktion läuft bis zum 11. Dezember 2019.

Im Diamond Casino & Resort erwartet euch am Glücksrad mit dem Vapid Flash GT ein neuer Sportwagen als Hauptgewinn; einmal täglich könnt ihr kostenlos euer Glück versuchen, daneben aber auch andere Geschenke wie GTA$ oder Kleidung gewinnen. Wenn ihr ohnehin bereits vor Ort seid: Natürlich gibt es auch im Casino-Shop wieder neue Angebote.

Zu guter letzt erwarten euch wieder allerhand Rabatte auf Fahrzeuge und Modifikationen. Im Folgenden ein entsprechender Überblick:

Fahrzeuge:

Annis S80RR (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Truffade Thrax (Supersportwagen) – 25 % Rabatt

Progen GP1 (Supersportwagen) – 40 % Rabatt

Annis RE-7B (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Emperor ETR1 (Supersportwagen) – 40 % Rabatt

Vapid GB200 (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Coil Rocket Voltic (Spezialfahrzeug) – 35 % Rabatt

Annis Elegy Retro Custom (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Declasse Hotring Sabre (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Obey Omnis (Sportwagen) – 40 % Rabatt

Modifikationen:

Designs – 40 % Rabatt

Bremsen & Steuerung – 40 % Rabatt

Motorverbesserungen – 40 % Rabatt

Turbo – 40 % Rabatt

Getriebe – 40% Rabatt

Federung – 40 % Rabatt