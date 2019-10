Rockstar Games hat die nächsten neuen Inhalte in GTA Online pünktlich zum Wochenende vorbereitet. Unter anderem dürft ihr euch über einen frischen Supersportwagen freuen: den Pegassi Zorrusso.

Wie gewohnt zum Wochenende hat Rockstar wieder ein Update für Dauerbrenner GTA Online parat. Mit dem Pegassi Zorrusso bekommt ihr unter anderem einen neuen Supersportwagen an die Hand. Dabei handelt es sich um einen stilvollen italienischen Sportwagen-Roadster-Hybrid, der ab sofort bei Legendary Motorsport im Spiel zu haben ist; ein erstes Bild könnt ihr euch eingangs dieser Meldung ansehen.

Damit aber nicht genug, denn wie gewohnt gibt es darüber hinaus auch Boni und Belohnungen. Doppelte GTA$ und RP gibt es dieses mal in allen Kontaktmissionen, die ihr entweder über das Job-Menü oder über die vertrauenswürdigen Kontakte in eurem iFruit startet. Und auch in Deadline hinter dem Lenker der Nagasaki Shotaro gibt es doppelte Belohnungen. Immer noch nicht genug? Doppelte GTA$ und RP warten außerdem im Finale von "The Doomsday Heist" oder indem ihr eine oder mehrere Casino-Storymissionen abschließt.

Für das simple Einloggen könnt ihr euch kostenlos ein Pegassi-T-Shirt sichern und im Casino gibt es mit dem Vapid Caracara 4x4 ein neues Preisfahrzeug am Glücksrad. Neue Angebote hält wie gewohnt auch der Casino Shop wieder bereit. Und zu guter letzt gibt es in dieser Woche die nachfolgenden Rabatte:

Pegassi Oppressor Mk II – 35 % Rabatt

Överflöd Autarch (Supersportwagen) – 40 % Rabatt

Överflöd Entity XXR (Supersportwagen) – 40 % Rabatt

Överflöd Entity XF (Supersportwagen) – 40 % Rabatt

Överflöd Tyrant (Supersportwagen) – 40 % Rabatt

Western Gargoyle (Motorrad) – 35 % Rabatt

Shitzu Hakuchou Drag (Motorrad) – 35 % Rabatt

Pegassi Vortex (Motorrad) – 30 % Rabatt

Pegassi Bati 801 (Motorrad) – 35 % Rabatt

Vapid Caracara 4x4 (Geländewagen) – 35 % Rabatt

Buckingham Akula (Militärfahrzeug) – 40 % Rabatt

TM-02 Khanjali (Militärfahrzeug) – 40 % Rabatt

Mammoth Thruster (Militärfahrzeug) – 40 % Rabatt

Mammoth Avenger (Militärfahrzeug) – 40 % Rabatt

Basen, Erweiterungen & Upgrades – 50 % Rabatt

Luxusapartments & Renovierungen – 50 % Rabatt