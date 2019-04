Auch pünktlich zu diesem Wochenende gibt es wieder allerhand Aktionen in GTA Online, doch die Macher haben sich dabei mal etwas Neues ausgedacht.

Regelmäßig gibt es in wechselnden Modi die doppelte Anzahl an GTA$ und RP in GTA Online abzustauben, doch wem das trotzdem nicht reicht, der sollte sich in der kommenden Woche nicht zuviel vornehmen. Grund: Rockstar lockt dieses Mal in "Motor Wars" sogar mit der dreifachen (!) Dosis an GTA$ und RP als sonst üblich. Im Modus mit allmählich schrumpfenden Gebiet finden bis zu 28 Spieler in 2-4 Teams Platz.

In den beiden Fahrzeug-Modi "Vehicle Vendetta" sowie "Hunting Pack (Remix)" gibt es darüber hinaus weiter die klassischen doppelten GTA$ und RP einzuheimsen, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Eure Produktivität könnt ihr außerdem in Bunker-Operationen dank eines Schubs von 25 Prozent auf Gunrunning-Forschung sowie doppelte GTA$ auf alle Gunrunning-Verkäufe steigern.

Wer sich einfach nur in GTA Online einloggt und zockt, der bekommt in dieser Woche die schwarze Coil-Kappe als Goodie spendiert. Zudem locken die nachfolgenden Rabatte auf Fahrzeuge und Immobilien:

HVY Insurgent Pickup Custom – 40 % Rabatt

Ocelot Stromberg – 40 % Rabatt

HVY MTW – 40 % Rabatt

Nagasaki Street Blazer – 40 % Rabatt

Rhino-Panzer – 40 % Rabatt

Mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Module und Renovierungen für die mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Bunker – 30 % Rabatt

Bunker-Erweiterungen und -Renovierungen – 30 % Rabatt

Hangars – 30 % Rabatt

Hangar-Werkstatt – 30 % Rabatt

Zu guter letzt macht auch der Premium-Rennzirkus Halt in Los Santos. Wer für 20.000 GTA$ am Wettbewerb teilnimmt, kann für höhere Preisgelder kämpfen. Die Event-Reihe wurde dabei wie folgt datiert:

04. April: Kanal frontal (nur für Muscle-Cars)

05. bis 08. April: Durch die Wildnis (nur für Geländewagen)

09. bis 10. April: Fahren Sie Fort (nur für Supersportwagen)