Pünktlich zum Wochenende hat Rockstar Games wieder neue Aktionen und Rabatte in GTA Online für euch parat. Wir verschaffen euch an dieser Stelle wie gewohnt einen Überblick.

Wer weiterhin den Dauerbrenner GTA Online zockt, der darf sich in dieser Woche gleich über dreifache Belohnungen freuen. Die verdreifachte Anzahl an GTA$ und RP gibt es in Hotring-Circuit-Rennen, in dem ihr mit eurem Declasse Hotring Sabre gegen die Konkurrenz antreten und bestehen müsst. Zudem gibt es den Bonus in dieser Forum auch in Issi-Classic- und RC-Bandito-Rennen.

Immerhin noch doppelte GTA$ und RP gibt es in dieser Woche in allen von Rockstar selbst erstellten Stuntrennen sowie Zeitrennen; die Aktion läuft hier bis zum 03. Juli 2019. Als kostenlosen Login-Bonus präsentieren die Entwickler dieses Mal den weiße Nagasaki-Hoodie.

Bleibt zum Abschluss der gewohnte Überblick über die Rabatte in dieser Woche, die wie folgt aussehen:

Progen T20 – 30 % Rabatt

Truffade Nero – 30 % Rabatt

Ocelot XA-21 – 30 % Rabatt

Progen Tyrus – 30 % Rabatt

RC Bandito – 30 % Rabatt

Alle Fahrzeug-Designs – 30 % Rabatt

Dinka Jester Classic – 35 % Rabatt

Grotti Itali GTO – 35 % Rabatt

Declasse Hotring Sabre – 35 % Rabatt

Vapid Flash GT – 35 % Rabatt

Declasse Drift Tampa – 35 % Rabatt

Hijak Ruston – 35 % Rabatt

Weeny Issi Classic – 40 % Rabatt

Nagasaki Shotaro – 40 % Rabatt (Spielt eine Runde Deadline zum Freischalten)

Western Gargoyle – 40 % Rabatt

Nagasaki Chimera – 40 % Rabatt