Diese Boni locken in der Import-/Export-Woche

Pünktlich zum Wochenende läutet Rockstar Games die Import-/Export-Woche in GTA Online ein und lockt wieder mit allerhand Aktionen, Boni und Rabatten. Wir verschaffen euch hier einen entsprechenden Überblick.

Wenn ihr euch wie viele andere Gamer weiterhin in Los Santos tummelt, dann könnt ihr euch in den Verkaufsmissionen aus Import/Export in dieser Woche einen Bonus von 25 Prozent auf die erzielbaren GTA$ sichern. Doppelte Gehälter gibt es für Leibwächter und Mitarbeiter zu verdienen und zudem sind dieses Mall alle Merryweather-Security-Telefondienste kostenlos verfügbar. Die Aktionen laufen ab sofort und noch bis zum 22. Mai 2019.

In diesem Zeitraum gibt es außerdem 25 Prozent Rabatt auf Vorräte für euer Biker-Unternehmen sowie zweifache GTA$ und RP für Trading Places (Remix) und Entourage zu verdienen.

Was die regelmäßigen Rabatte betrifft, so könnt ihr euch diesmal auf 30 Prozent Nachlass beim Kauf aller Fahrzeug- und Spezialfracht-Lagerhäuser sowie zugehöriger Verbesserungen freuen. Sogar 40 Prozent lassen sich beim Kauf der Luftfahrzeuge Luxor Deluxe und Swift Deluxe sowie aller Yachten sparen, inklusive der Renovierungen und Erweiterungen. Pegasus Lifestyle Management liefert das gesamte Angebot von über 60 Fahrzeugen zudem die komplette Woche mit einem Rabatt von 30 Prozent aus.