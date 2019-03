Neue Woche, neue Boni - das ist nun wieder das Motto in GTA Online. Rockstar Games hat wieder allerhand neue Aktionen ausgerufen und wir verschaffen euch hier einen Überblick.

Wer in dieser Woche die Spitze in Rennen mit dem ferngesteuerten RC Bandito erstürmt, der kann sich auf doppelte Belohnungen in allen 15 Rennen freuen. Zudem gibt es dieses Mal auch in allen Zielscheibenrennen bis zum 03. April ebenfalls die doppelte Anzahl an GTA$ und RP für euch.

Doppelt bezahlt auch der Geschäftsmann Martin Madrazo, der Hilfe bei einigen Dingen im Spiel benötigt und für die Erfüllung der Missionen dementsprechend mehr springen lässt. Dazu müsst ihr die entsprechenden Attentatsmissionen meistern. In Sachen klassischer GTA-Online-Action belohnt "Angriff und Abwehr" ebenfalls die ganze Woche mit doppelten GTA$ und RP.

Wer sich einfach nur in den Onlinemodus einloggt, der kann dieses Mal das gefälschte Didier-Sachs-T-Shirt freischalten. Rabatte gibt es auer Garagen mit zehn Stellplätzen und mehr. Im Folgenden ein Überblick:

Garagen mit 10 Stellplätzen – 50 % Rabatt

RC Bandito – 30 % Rabatt

Dewbauchee JB 700 – 50 % Rabatt

Grotti Turismo Classic – 50 % Rabatt

Canis Freecrawler – 50 % Rabatt

Karin Kuruma (gepanzert) – 50 % Rabatt

Nagasaki Ultralight – 50 % Rabatt

Kampfhelikopter Nagasaki Buzzard – 50 % Rabatt

Motoren – 40 % Rabatt

Bremsen & Steuerung (Land- & Luftfahrzeuge) – 40 % Rabatt

Designs (Land- & Luftfahrzeuge) – 40 % Rabatt

Turbo – 40 % Rabatt

Lackierungen – 40 % Rabatt

RC-Bandito-Karosserien – 40 % Rabatt

Vertikale Sprünge (für RC Bandito & Arenafahrzeuge) – 40 % Rabatt