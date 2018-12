Auch in dieser Woche haben sich die Mannen von Rockstar Games wieder neue Aktionen für Spieler des Dauerbrenners GTA Online ausgedacht. Wir verraten euch, wo es besondere Schnäppchen zu machen gibt.

Auf der Jagd nach GTA$ und RP könnt ihr in dieser Woche bis zum 10. Dezember 2018 beim Kampf ums Überleben in "Motor Wars" besonders profitieren und abstauben. Hier gibt es nämlich die jeweils doppelten Auszahlungen als sonst üblich, so dass ihr sich die Jagd auf gegnerische Teams ausdrücklich lohnt.

Wer die neu verdienten Moneten auch ausgeben möchte, der bekommt natürlich auch wieder allerhand Rabatte geboten. 35 Prozent günstiger sind Luxus-Apartments und Stelzenhäuser. Außerdem locken die Autohändler in San Andreas mit vergünstigten Karossen.

Ebenfalls bis zu 35 Prozent Nachlass gibt es auf folgende ausgewählte Hochleistungsfahrzeuge:

Coil Rocket Voltic – 35 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Vapid FMJ – 30 % Rabatt

Progen GP1 – 30 % Rabatt

Pegassi Osiris – 30 % Rabatt

Pegassi Reaper – 30 % Rabatt

Cheval Taipan – 30 % Rabatt

Bis zu 30 Prozent lassen sich auf diese zusätzlichen Landfahrzeuge sparen:

Annis Elegy Retro Custom – 30 % Rabatt

Vapid Dominator GTX – 30 % Rabatt

Vapid Festival Bus – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Enus Stafford – 25 % Rabatt

In Sachen Luftfahrzeuge erwartet euch ein bis zu 35-prozentiger Nachlass auf:

Buckingham Luxor – 35 % Rabatt

Savage – 35 % Rabatt

Blimp – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)