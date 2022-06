Auch zum Start in das neue Wochenende gibt es in GTA Online wieder einen ganzen Schwung an frischen Aktionen. Wir verschaffen euch hier den gewohnten Überblick über alle Boni und Rabatte.

So rückt Rockstar Games in der neuen Inhalts-Woche die Premium-Fahrzeughersteller Dewbauchee und Överflöd in den Fokus, so dass ihr euch satte Rabatte auf die edlen Karossen sichern könnt. Zudem könnt ihr die ganze Woche lang Fahrzeuge gewinnen oder zumindest ausprobieren; insofern lohnt sich ein Besuch des LS Car Meet besonders. Die Preisnachlässe gibt es indes bei Legendary Motorsport.

Das Car-Meet-Preisfahrzeug der Woche ist folgerichtig der Dewbauchee Specter. Auf der Teststrecke erwarten euch hingegen der Överflöd Entity XF, der Överflöd Autarch und der Karin Sultan Classic. Auf dem Podium im Diamond Casino gibt es ebenfalls den Överflöd Entity XF.

Nur auf PS5 und Xbox Series X/S erwarten euch dieser Tage folgende Inhalte:

HSW-Zeitrennen: Testet im HSW-Zeitrennen der Woche von den Windrädern im Ron-Alternates-Windpark nach Eylsian Island all die Spielereien, die Hao unter die Haube gesteckt hat.

Testet im HSW-Zeitrennen der Woche von den Windrädern im Ron-Alternates-Windpark nach Eylsian Island all die Spielereien, die Hao unter die Haube gesteckt hat. Haos Premium-Testfahrzeug: Coil Cyclone II. Schaut im LS Car Meet bei Hao‘s Special Works vorbei, um das HSW-Premium-Testfahrzeug der Woche auszuprobieren, einen Coil Cyclone II, der von hinten bis vorne getunt wurde, um sein volles Potential abrufen zu können.

Die angesprochenen Sonderrabatte sehen im Detail wie folgt aus:

30% Rabatt

Dewbauchee Champion

Dewbauchee Vagner

Dewbauchee Rapid GT Classic

Överflöd Autarch

Överflöd Imorgon

Överflöd Entity XXR

Överflöd Tyrant

50% Rabatt

Dewbauchee Specter

Dewbauchee Massacro (Rennen)

Dewbauchee JB 700

Dewbauchee Massacro

Dewbauchee Specter Custom

Dewbauchee Exemplar

Dewbauchee Rapid GT Cabrio

Dewbauchee Rapid GT

Auch Boni in Form von doppelten GTA$ und RP gibt es diese Woche selbstverständlich wieder. Im Fokus steht dabei einerseits die Verfolgungsserie, andererseits Vehicle Vendetta. Außerdem gibt es doppelte Boni für Casinoarbeit- und Story-Missionen sowie für Kontaktmissionen von Gerald.

Wer die Missionen aus "A Superyacht Life" abschließt, der kann sich eine Rückerstattung von 1.000.000 GTA$ bei Kauf der Galaxy-Superyacht sichern. An Immobilien-Rabatten gibt es 30% auf Luxus-Apartments sowie auf Anpassungen für den Bar- und Partybereich.

Die Vorteile bei GTA+ sehen bis zum 29. Juni in diesem Monat wie folgt aus:

Der Gunrunning-Bunker im Raton Canyon

Die mobile Kommandozentrale

Kostenlose Kleidung und Accessoires

2x GTA$ und RP in Double Down

Zusätzliche Mitgliedsboni