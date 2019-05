Pünktlich zum Wochenende hat Rockstar Games die nächsten Boni und Rabatte für GTA Online angekündigt. Wir verraten euch, wo sich das Zocken in der riesigen Spielwelt derzeit besonders lohnt.

Auch in dieser Woche könnt ihr euch wieder doppelte GTA$ und weitere Boni sowie Rabatte im Dauerbrenner GTA Online sichern. Simeon Yetarian hat sich eure Arbeit genau angeschaut und braucht mal wieder eure Hilfe bei zwei weiteren Jobs; beide werden mit doppelten Belohnungen vergütet. Bei den beiden neuen Aufgaben handelt es sich um:

Verbrennungsrate: Dank der Kleinkariertheit und Rachsucht seiner Konkurrenten ist Simeons letzte Lieferung in Rauch aufgegangen. Um jedwede ungelegene Aufmerksamkeit der Behörden zu vermeiden, wählt er nicht die 911 – er ruft euch an. Besorgt euch ein Löschfahrzeug und löscht die Brände ab und die verbliebenen Brandstifter aus.

Simeonomie: Ein hiesiger internationaler Geschäftsmann verkauft einige Luxusautos an einen ausländischen Käufer – selbstverständlich schwarz. Diese Autos sollen die Stadt in einem privat gecharterten Frachtflugzeug verlassen. Und hier kommt ihr ins Spiel: Fangt die Ladung am Flughafen von Los Santos ab, werdet die Cops los und schafft die Fahrzeuge an einen sicheren Ort. Simeon kümmert sich um den Rest.

Boni in Form von von doppelten GTA$ und RP gibt es in dieser Woche außerdem auf alle Premium-Deluxe-Rückführungsmissionen von Simeon sowie bei Gunrunning-Verkaufsmissionen. Ebenso werden die Boni in allen Spezialfahrzeugrennen und den Versus-Missionen aus G-Einstufung verdoppelt. Für das simple Einloggen bis zum 15. Mai könnt ihr euch die Warstock-Kappe als In-Game-Item sichern und vollkommen kostenfrei gibt es ein Büro in der Maze Bank West. Wie? Einfach iFruit aus der Tasche holen, Webseite von Dyansty8 Executive öffnen und Anspruch geltend machen.

Bleiben abschließend wie gewohnt die Rabatte, die sich in dieser Woche wie folgt darstellen:

Basen – 40 % Rabatt

Basis-Renovierungen & -Erweiterungen – 40 % Rabatt

Garagen für 10 Fahrzeuge – 50 % Rabatt

Alle Fahrzeugwerkstätten – 30 % Rabatt

Alle Waffenwerkstätten – 30 % Rabatt

HVY Insurgent Pickup Custom – 40 % Rabatt

HVY MTW – 40 % Rabatt

Karin Kuruma (gepanzert) – 30 Rabatt

Wasserwerfer – 30 % Rabatt

Progen Itali GTB – 30 % Rabatt

Imponte Ruiner 2000 – 40 % Rabatt

Coil Rocket Voltic – 40 % Rabatt

Nagasaki Blazer Aqua – 40 % Rabatt

RM-10 Bombushka – 40 % Rabatt

Pfister Neon – 35 % Rabatt

Lampadati Viseris – 35 % Rabatt

Körperpanzerung – 35 % Rabatt

Munition (einschließlich Mk II) – 35 % Rabatt

Doomsday-Heist-Bekleidung – 30 % Rabatt