Das erwartet euch in der Hochgeschwindigkeitswoche

Pünktlich zum Wochenende gibt es wieder neue Herausforderungen im Dauerbrenner GTA Online für euch. Wir verraten euch hier, was die Hochgeschwindigkeitswoche für euch bereit hält.

Rockstar Games läutet in GTA Online die Hochgeschwindigkeitswoche ein! Dabei erwarten euch 50 Prozent mehr GTA$ auf Import-/Export-Verkaufsmissionen sowie doppelte Belohnungen in Rockstar-Stunt- & Verwandlungsrennen. Zu guter letzt stehen doppelte GTA$ und RP in dieser Woche auch beim Zeitrennen "Chiliad bergauf" auf der Karte bereit.

Wer sich einfach nur einmal in GTA Online einloggt, der erhält mit "Toe Shoes" wieder ein neues Gratis-T-Shirt für die Garderobe spendiert. Und außerdem erwarten euch auch wieder allerhand Rabatte. Falls ihr bei eurem nächsten Wagen Wert auf Design und Geschwindigkeit legt, sind die exotischen Titanen der Supersportwagen-Klasse in dieser Woche bei Legendary Motorsport im Angebot:

Pegassi Tezeract – 40 % Rabatt

Överflöd Tyrant – 40 % Rabatt

Pegassi Zentorno – 40 % Rabatt

Grotti X80 Proto – 40 % Rabatt

Dewbauchee Vagner – 40 % Rabatt

Principe Deveste Eight – 40 % Rabatt

Die Erweiterung eures Unternehmens ist in dieser Woche günstig, denn Dynasty 8 Executive halbiert die Preise für Executive-Büros sowie -Garagen und -Werkstätten:

Executive-Büros – 50 % Rabatt

Executive-Garagen – 50 % Rabatt

Executive-Werkstätten – 50 % Rabatt