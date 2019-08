Erst kürzlich ging nach langer Vorbereitungszeit das Casino in GTA Online live - und das sorgte wahrlich für Furore. Der Onlinemodus von GTA V begab sich in der Folge nämlich absolut auf Rekordjagd!

So konnte Rockstar Games nun verkünden, dass die große Neueröffnung des Diamond Casino & Resort zum größten Event in der Geschichte von GTA Online avanciert ist. Die Eröffnungs-Party stellte neue Rekorde für die höchsten Spielerzahlen an einem Tag und in einer Woche seit dem Release des Spiels (!) im Jahr 2013 auf.

Ungeachtet dessen gibt es natürlich auch in dieser Woche wieder neue Inhalte, Aktionen und Rabatte. Mit dem makellosen Vysser Neo erhält ein neues Fahrzeug Einzug.

Doppelte Belohnungen in Form von GTA$ und RP gibt es in dieser Woche in Casino-Story-Missionen. Es lohnt sich also besonders, das Büro von Ms. Baker aufzusuchen und dabei zu helfen, Tao Cheng vor der Duggan-Familie zu beschützen.

Wer sich vor dem 07. August einfach nur in GTA Online einloggt, der kann sich das Vintage Diamon T-Shirt kostenlos sichern. Neue Artikel, unter anderem das High-Roller-Stricksakko und die Goldene Kronos Tempo, gibt es im Diamond-Casino-Shop.

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihre Twitch- und Rockstar-Social-Club-Konten vor dem 29. Juli verknüpft haben, können sich ihr kostenloses Penthouse im Spiel über die Webseite auf ihrem iFruit holen. Alle, die den Stichtag verpasst haben, können das Penthouse immer noch kaufen und erhalten innerhalb von 72 Stunden eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises der Basisvariante. Ansonsten locken via Twitch Prime bis zum 08. August 70 Prozent Nachlass auf das Jetpack Mammoth Thruster und den Panzer TM-02 Khanjali sowie 10 Prozent auf alle Wochenangebote.

Stichwort Wochenangebote: Bei Ammu-Nation gibt es 30 Prozent Rabatt auf den Up-n-Atomisierer, den Heillosen Höllenboten und den Witwenmacher. Bei den Fahrzeugen gibt es den gleichen Nachlass auf den Grotti X80 Proto und den Vapid FMJ.