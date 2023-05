Rockstar Games hat die nächste Inhalts-Woche in GTA Online vorbereitet und gestartet - dabei rückt man die Schmuggler diesmal besonders in den Fokus.

In der neuen Inhalts-Woche, die ab sofort gestartet ist, profitieren Schmuggler in Los Santos besonders. Luftfrachtverkäufe in GTA Online schütten nämlich 50 Prozent mehr GTA$ und RP als sonst üblich aus. Auch alle Missionen aus Los Santos Drug Wars bieten 1,5-fache Boni, gleich doppelte GTA$ und RP gibt es zudem in Turf Wars.

Weiter geht es auch mit dem Hard-Mode-Event für The Last Dose. Das sieht konkret wie folgt aus:

Schließt "Intervention" auf "Schwer" ab und erhaltet die pinke und die limettengrüne breite SC-Münzen-Brille

und die Schließt "Unübliche Verdächtige" auf "Schwer" ab und erhaltet die klassische bestickte DS-Tiger-Jeans

Schließt "Zwangseinweisung" auf "Schwer" ab und erhaltet die schwarze VDG-Strickjacke und die breite schwarze VDG-Designer-Jeans

und die Schließt alle Missionen aus "The Last Dose" auf "Schwer" ab, um ein Design für die Mikro-MP zu erhalten

Neues an der Fahrzeugfront:

Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport: der Vapid Retinue, der Declasse Impaler, der Vapid Flash GT, der Dinka Jester und der Übermacht Sentinel

der Vapid Retinue, der Declasse Impaler, der Vapid Flash GT, der Dinka Jester und der Übermacht Sentinel Ausgestellt bei Luxury Autos: der Grotti Visione und der Übermacht SC1

der Grotti Visione und der Übermacht SC1 Der Hauptpreis am Glücksrad: der Pegassi Zentorno

der Pegassi Zentorno Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Dewbauchee Rapid GT Classic, der Bravado Greenwood und der Lampadati Furore GT

der Dewbauchee Rapid GT Classic, der Bravado Greenwood und der Lampadati Furore GT Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Gewinnt an vier aufeinanderfolgenden Tagen ein Verfolgungsrennen und erhaltet den Ocelot Jugular

Die Rabatte der neuen Inhalts-Woche im Überblick:

30 % Rabatt auf Hangars samt zugehörigen Verbesserungen und Anpassungen

Fahrzeugrabatte: 30% Rabatt auf die Western Company Rogue, den Bravado Greenwood, den Übermacht SC1 und den Vapid Flash GT

30% Rabatt auf die Western Company Rogue, den Bravado Greenwood, den Übermacht SC1 und den Vapid Flash GT Rabatte beim Waffentransporter: 25% Rabatt auf das schwere Scharfschützengewehr, 20% Rabatt auf Panzerung und 15% Rabatt auf Wurfwaffen

Weitere Aktionen der Woche im Überblick:

Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Haos Premium-Testfahrzeug: der bewaffnete Pegassi Ignus

der bewaffnete Pegassi Ignus

Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Sandy Shores nach La Puerta

führt euch von Sandy Shores nach La Puerta Vorteile mit GTA+: ein kostenloser Karin Boor, das Meth-Labor in Paleto Bay mit kostenloser Personalverbesserung, das "Spritzer"-Design für den Baseballschläger und für das Messer beim Waffentransporter, neue Chamäleon-Lackierungen – "dunkelblaue Perle" und "grüne prismatische Perle" – kostenlos bei Los Santos Customs sowie 50% mehr GTA$ und RP für LSD-Labor-Verkaufsmissionen und mehr