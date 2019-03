Wie gewohnt gibt es pünktlich zum Start in das Wochenende wieder neue Aktionen und Rabatte im Dauerbrenner GTA Online. Lest hier nach, was Rockstar in der Biker-Woche alles für euch geplant hat.

Auch dieses Mal gibt es wieder doppelte Belohnungen in Form von GTA$ und RP, wobei im Fokus dieses Mal "Deadline" steht. Wer sich dort gegen seine Gegner im Zeitraum bis zum 20. März 2019 kann mit doppelten Belohnungen im Vergleich zu sonst rechnen.

Außerdem könnt ihr rivalisierende Motorrad-Clubs zu Zweikämpfen herausforderung oder mit eurem Club in "Search and Destroy" antreten, um hier ebenfalls doppelte GTA$ & RP abzustauben. Das trifft nämlich bis zum 20. März auf alle Verkäufe aus Bikers, Club-Aufträgen und -Herausforderungen zu.

Wer sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche in GTA Online einloggt, der schaltet damit das einfarbige Steel-Horse-Solid-Logo- und das Black-Western-T-Shirt frei. Und zu guter letzt gibt es auch allerhand Rabatte rund um das Thema, darunter auf:

MC-Clubhäuser – 50 % Rabatt

MC-Clubhaus-Renovierungen – 50 % Rabatt

MC-Clubhaus: Motorrad-Werkstatt – 50 % Rabatt

MC-Geschäftsimmobilien – 50 % Rabatt

Western Gargoyle – 30 % Rabatt

Oppressor Mk II – 30 % Rabatt

Shitzu Hakuchou Drag – 30 % Rabatt

Pegassi Vortex – 30 % Rabatt

Pegassi Bati 801 – 30 % Rabatt

Nagasaki Shotaro – 40 % Rabatt (eine Runde Deadline spielen, um Motorrad zum Kauf freizuschalten)