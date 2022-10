Das Wochenende ist da - und damit auch der nächste Schwung an neuen Aktionen im Dauerbrenner GTA Online. Hier gibt es für euch den gewohnten Überblick!

Halloween hat in GTA Online mit UFOs am Himmel und Kürbislaternen an jeder Ecke ja bereits Einzug erhalten - doch in dieser Woche setzt Rockstar Games noch einen drauf. Der Gegner-Modus "Bestie gegen Schlitzer" feiert nämlich ein Comeback und lockt direkt auch mit doppelten GTA$ und RP als Boni.

Ebenfalls doppelte GTA$ und RP gibt es dieses Mal für exotische Exporte, gleich dreifache Boni erwarten euch für Events und Herausforderungen im freien Modus.

Weitere Highlights in dieser Woche:

Die Hungermaske kostenlos fürs Spielen in dieser Woche

fürs Spielen in dieser Woche Die grüne Vintage-Mumien-Maske für den Abschluss eines Telefonzellen-Attentats

für den Abschluss eines Telefonzellen-Attentats Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S:

Haos Premium-Testfahrzeug: der Karin S95



Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Pacific Bluffs zum Mount Gordo

Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport zum Testen und Kaufen: ein orangefarbener Übermacht Zion Classic (50% Rabatt) im "Unechter Rost"-Design, die Shitzu Defiler in klassischem Weiß mit klassischen orangen Streifen, ein Declasse Tampa in Metallic-Sonnenaufgangsorange, die ikonische Western Zombie Chopper in eindrucksvollem klassischen dunklen Stahl und mit Geisterflammen-Design, ein Karin Everon (30% Rabatt) im Harsh-Souls-Design und mit weißer Perleffekt-Lackierung

zum Testen und Kaufen: ein orangefarbener Übermacht Zion Classic (50% Rabatt) im "Unechter Rost"-Design, die Shitzu Defiler in klassischem Weiß mit klassischen orangen Streifen, ein Declasse Tampa in Metallic-Sonnenaufgangsorange, die ikonische Western Zombie Chopper in eindrucksvollem klassischen dunklen Stahl und mit Geisterflammen-Design, ein Karin Everon (30% Rabatt) im Harsh-Souls-Design und mit weißer Perleffekt-Lackierung Ausgestellt bei Luxury Autos zum Kauf: der Överflöd Entity XXR und der Pfister Neon (30 % Rabatt)

zum Kauf: der Överflöd Entity XXR und der Pfister Neon (30 % Rabatt) Hauptpreis am Glücksrad : der Truffade Thrax

: der Truffade Thrax Preisfahrzeug im LS Car Meet : Landet an drei Tagen in Folge in den Top 3 in Straßenrennen und gewinnt den Truffade Nero Custom

: Landet an drei Tagen in Folge in den Top 3 in Straßenrennen und gewinnt den Truffade Nero Custom Testfahrzeuge im LS Car Meet: Ocelot Locust (30% Rabatt), Pfister Comet Safari (50% Rabatt), Vapid Bullet (50% Rabatt)

Weitere Rabatte im Überblick:

40% Rabatt auf alle Garagen

auf alle Garagen Fahrzeug-Rabatte:

50% auf den Declasse Tampa, den Vapid Bullet, den Pfister Comet Safari und den Übermacht Zion Classic,

40% auf den Nagasaki Blazer Aqua,

30% auf den Ocelot Locust, den Karin Everon und den Pfister Neon

Die neuen Vorteile bei GTA+ und via Prime Gaming:

Monatliche Vorteile mit GTA+ : der Benefactor Terrorbyte, Beleuchtungsanlagen- und Warenlager-Upgrades für Nachtclub-Besitzer, 2x GTA$ und RP für Terrorbyte-Kundenaufträge und Konkurrenzkämpfe, kostenlose Halloween-Artikel und mehr

: der Benefactor Terrorbyte, Beleuchtungsanlagen- und Warenlager-Upgrades für Nachtclub-Besitzer, 2x GTA$ und RP für Terrorbyte-Kundenaufträge und Konkurrenzkämpfe, kostenlose Halloween-Artikel und mehr Boni mit Prime Gaming: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verbunden hat und diese Woche spielt, erhält 125.000 GTA$ als Bonus.