Wie immer ist kurz vor dem Wochenende auch die neue Inhalts-Woche in GTA Online gestartet. Hier gibt es den gewohnten Überblick, was euch dabei konkret erwartet.

In dieser Woche können alle Besitzer einer Autowerkstatt in GTA Online für dreifache GTA$ und RP in Raubzügen mit Sessanta und KDJ zusammenarbeiten. Ebenfalls eine Verdreifachung der Belohnungen dürft ihr in sieben neuen, von Spielern erstellten Jobs in der Community-Serie erwarten. Immerhin doppelte Boni was GTA$ und RP betrifft gibt es in Vehicle Vendetta Street und für exotische Exporte.

Weitere neue Aktionen der Woche im Überblick:

2x LS-Car-Meet-Reputation

Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Pfister Astron Custom

Pfister Astron Custom

Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch vom Ron-Alternates-Windpark nach Elysian Island

Neues von der Fahrzeugfront:

Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport: der Dinka Blista Kanjo im zeitlich begrenzten "Street Samurai"-Design, der Vulcar Warrener HKR, der Annis Remus, der Dinka Jester und der Pfister Comet S2

der Dinka Blista Kanjo im zeitlich begrenzten "Street Samurai"-Design, der Vulcar Warrener HKR, der Annis Remus, der Dinka Jester und der Pfister Comet S2 Ausgestellt bei Luxury Autos: der Emperor Vectre im nur für kurze Zeit verfügbaren Xero-29-Design und der Dinka RT3000

der Emperor Vectre im nur für kurze Zeit verfügbaren Xero-29-Design und der Dinka RT3000 Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Gewinnt in dieser Woche sechs Sprintrennen, um den Übermacht Cypher im Design „Speed Demon (negativ)“ mit nach Hause zu nehmen

Gewinnt in dieser Woche sechs Sprintrennen, um den mit nach Hause zu nehmen Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Der Karin Calico GTF, die Bravado Banshee im "Weekend Racer"-Design und der Vapid Dominator ASP

Der Karin Calico GTF, die Bravado Banshee im "Weekend Racer"-Design und der Vapid Dominator ASP Der Hauptpreis am Glücksrad: Obey Tailgater S

Die Rabatte in der neuen Inhalts-Woche im Überblick:

Rabatte beim Waffentransporter:

30% Rabatt auf den Spezial-Karabiner,

15% auf Wurfwaffen,

20% auf Panzerung und

10% auf den Unheiligen Höllenboten und mehr

30% Rabatt auf den Spezial-Karabiner, 15% auf Wurfwaffen, 20% auf Panzerung und 10% auf den Unheiligen Höllenboten und mehr 30% Rabatt auf Autowerkstätten samt zugehörigen Verbesserungen und Anpassungen

Fahrzeugrabatte: 30% Rabatt auf Pfister Comet S2, den Dinka RT3000, den Vapid Dominator ASP und den Maibatsu Penumbra FF