Rocket League avancierte binnen kurzer Zeit zum Überraschungserfolg und anschließend zum Dauerbrenner. Das Spielprinzip erhält nun auch in Rockstars Erfolgsgaranten GTA Online Einzug.

Fussball mit Autos, das ist das Prinzip, auf welches Rocket League setzt und dadurch überraschend groß wurde. Wer GTA Online sein Eigen nennt und das Ganze auch einmal ausprobieren möchte, ohne zu Rocket League wechseln zu wollen, bekommt nun die Gelegenheit dazu.

Rockstar Games hat nämlich den erst vor wenigen Wochen eingeführten "Arena War" in GTA Online nun um einen weiteren Spielmodus namens "Bomb Ball" erweitert - und dahinter verbirgt sich schlussendlich nichts anderes als eine eigene Variante von Rocket League.

Natürlich handelt es sich aber nicht um eine 1:1-Kopie und in der GTA-Variante finden viele actionreichere Eigenheiten des Rockstar-Titels Einzug in den Modus. Kurzum: Es geht in Form von Sprengstoff und Co. viel explosiver zur Sache, wenn es darum geht, mehr Tore als der Gegenüber zu erzielen.

"Bomb Ball" ist der mittlerweile achte Spielmodus innerhalb des "Arena War". Unter anderem könnt ihr euch in der Arena auch in klassischen Spielmodi wie "Capture the Flag" oder "Deathmatch" messen.