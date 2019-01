Auch GTA Online hat pünktlich zum Dienstag wieder ein neues Update spendiert bekommen. Neben den gängigen Rabatten und Boni steht dieses Mal der RC Bandito im Fokus.

Rockstar Games spendiert GTA Online in dieser Woche den RC Bandito, ein kleines Auto mit explosiven Überraschungen wie kinetischen und EMP-Minen. Dazu gesellen sich diverse visuelle Modifikationen und mehr. Arena-Immobilienbesitzer können sich das gute Stück ab sofort via Southern San Andreas Super Autos ordern; dieses wird dann zu eurer Arenawerkstatt geliefert, wo ihr mit dem Modifizieren beginnen könnt.

Anschließend könnt ihr den RC Bandito jederzeit über das Inventar im Interaktionsmenü herausholen und auch komplett neue RC-Bandito-Rennen bestreiten. Für Letztere müsst ihr den RC Bandito selbst gar nicht besitzen, um teilzunehmen. Es versteht sich von selbst, dass diese Rennen in dieser Woche auch mit doppelten GTA$ und RP belohnt werden. Folgende Varianten stehen laut offiziellen Angaben zur Wahl:

RC – Nur noch abwärts : Ach, all die Sehenswürdigkeiten des Nordens von Los Santos. Welch eine Schönheit! Ob nun das majestätische Galileo-Observatorium, die luxuriösen Vinewood Hills oder die ausgedehnten Kollateralschäden durch Horden kleiner, bewaffneter Autos, die sich kurz vor der Ziellinie in einen gemeinsamen Todeswirbel begeben.

RC – Wohnwagenpark : In Sandy Shores gibt es nur drei Regeln: Vertraut eurem peripheren Sichtfeld. Macht euch mit dem Kampf-oder-Flucht-Reflex vertraut. Und wenn ihr etwas hört, das wie ein RC Bandito klingt, der von einem blutlustigen Wahnsinnigen gefahren wird, dann ist es schon zu spät.

RC – Luftverkehr : Der Klassiker bei Verbindungsparties. Wartet, bis der Sicherheitsdienst beschäftigt ist, werft euer turbogeladenes Fernlenkauto über den Zaun und dreht ein paar Runden über das Hauptrollfeld des Flughafens von Los Santos. Der letzte im Ziel kriegt eine Leibesvisitation.

RC – Beach Please : Wenn ihr eine repräsentative Auswahl von Spitzenexemplaren der menschlichen Rasse sehen wollt, dann besucht Vespucci Beach. Sonnenanbeter, Bodybuilder, Familien, verliebte Pärchen: allesamt ideale Ziele, um einen ferngesteuerten Truck gegen das Schienbein zu bekommen.

RC – Herumdocktern : Wer erinnert sich nicht gern daran, wie wir früher in den Sommerferien Rennen mit ferngesteuerten Autos durch die Docks von Los Santos gefahren sind? Wie wir mit ihnen über die Kräne und Frachtschiffe gesprungen sind, uns gegenseitig ins Wasser gerammt haben und zwischen den Beinen so mancher Schmuggler durchgefahren sind? Es ist nie zu spät, die guten alten Zeiten wieder aufleben zu lassen.

RC – Paleto Bae : Die unbescholtenen Bürger von Paleto haben schon immer die einfachen Freuden des Lebens genossen: Alkoholismus, Handfeuerwaffen, „versehentlich" die eigenen Cousins küssen und seit neuestem eine wirklich starke Rennstrecke für Fernlenkautos.

RC – Raserknast : Wenn die Wachen von Bolingbroke nicht gerade „Versteckt die Menschenrechte" spielen, müssen sie auch mal etwas Dampf ablassen. Wie sich herausstellt, eignet sich ein Rennen auf der geradlinigen Strecke um das Gelände mit einem RC Bandito dafür hervorragend.

RC – Abschlag: Fore! Es gibt doch kein schöneres Hole-in-One als dem anderen ein Fernlenkauto direkt zwischen die Augen zu schmettern.

Doppelte GTA$ und RP gibt es bis zum 06. Februar außerdem auch in jedem beliebigen, von Rockstar erstellten Stuntrennen sowie - passend zum bevorstehenden Super Bowl - im vom American Football inspirierten Modus Running Back (Remix).

Fett Kohle abstauben könnt ihr im Februar außerdem, indem ihr euch an jedem Wochenende einloggt. Für jeden Wochenend-Login gibt es 250.000 GTA$, so dass ihr in Summe eine Million GTA$ sichern könnt.

Bleiben noch die nachfolgenden Rabatte auf Arena- und Fahrzeug-Verbesserungen:

Arenawerkstatt-Mechaniker – 30 % Rabatt

Arena-Boost-Upgrades – 30 % Rabatt

Ween-Issi-Arena-Aufrüstung – 30 % Rabatt

Bravado-Sasquatch-Arena-Aufrüstung – 30 % Rabatt

Und auch die folgenden Nachlässe beim Kauf von Luxusfahrzeugen und Leistungsmodifikationen:

Ocelot Swinger – 30 % Rabatt

Hotring Sabre – 35 % Rabatt

Overflod Tyrant – 30 % Rabatt

Pegassi Tezeract – 30 % Rabatt

Vapid Hustler – 30 % Rabatt

Ocelot Pariah – 30 % Rabatt

Hydra – 35 % Rabatt

Buzzard – 35 % Rabatt

Hunter – 35 % Rabatt

Motoren (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Bremsen & Steuerung (Fahrzeuge & Luftfahrzeuge) – 30 % Rabatt

Federung – 30 % Rabatt