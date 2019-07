Grand Theft Auto V ist mittlerweile bereits vor sechs Jahren erschienen und Fans warten sehnsüchtig auf den nächsten Teil der Erfolgsreihe, selbst wenn der aktuelle Ableger immer noch extrem erfolgreich unterwegs ist. Laut einem Analysten dürfte die Wartezeit auf GTA 6 aber noch einige Zeit andauern.

Grand Theft Auto V erweist sich auch heute - sechs Jahre nach dem ursprünglichen Release - immer noch als Gelddruckmaschine für Rockstar Games und Take-Two Interactive. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an den Nachfolger Grand Theft Auto 6, auf den auch Fans längst warten. Diese Wartezeit könnte für alle Beteiligten aber noch eine ganze Zeit lang andauern - zumindest wenn es nach einem Marktanalysten geht.

Die Rede ist in diesem Fall von Alex Giaimo, der als Analyst für Jefferies tätig ist, und nun kurzerhand die Empfehlung aussprach, bis auf Weiteres keine Aktien von Take-Two Interactive zu erwerben.

Auch den Grund dafür liefert Giaimo gleich hinterher: Laut seiner Einschätzung wird der Kurs der Aktie zunächst nicht unbedingt Zuwächse verzeichnen, weil GTA V von einem Release noch viel zu weit entfernt sei. Giaimo selbst geht davon aus, dass der Release-Termin erst auf einen Zeitpunkt nach Abschluss des Fiskaljahres 2022 fallen wird. Behält der Analyst recht, dann würde GTA 6 frühestens ab dem 01. April 2022 veröffentlicht werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass das Spiel bislang nicht offiziell angekündigt wurde und die Next-Gen-Plattformen PS5 und Xbox Project Scarlett erst für Herbst 2020 erwartet werden, war ohnehin nicht von einem Release vor Herbst 2020 ausgegangen worden. Andere Leaks gingen in der jüngeren Vergangenheit dennoch von einer Veröffentlichung vor 2022, möglicherweise sogar noch Ende 2020 aus. Auch ein Launch-Titel für die PS5 war im Gespräch. Käme es tatsächlich erst zum Beispiel 2023 heraus, dann wären seit dem Release von GTA V satte zehn Jahre vergangen. Bleibt abzuwarten, ob Giaimo mit seiner Einschätzung am Ende recht behalten wird.