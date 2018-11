Wie jeden Dienstag läutet Rockstar auch dieses Mal wieder neue Aktionen in GTA Online ein. Dabei könnt ihr euer Maze-Bank-Konto zur Black-Friday-Woche gehörig füllen.

Rockstar lockt Spieler in GTA Online in dieser Woche mit satten GTA$-Boni, denn indem ihr euch einfach mehrfach in die Online-Komponente von GTA V einloggt, könnt ihr euch einen Bonus von 750.000 GTA$ verdienen. Mit jedem weiteren Tag bis zum 25. November könnt ihr euch dann jeweils weitere 100.000 GTA$ dazu verdienen, so dass ihr für sechs Tage, an denen ihr aktiv seid, satte 1,35 Millionen GTA$ im Spiel erhaltet. Diese könnt ihr bei den Händlern von Los Santos ausgeben. Alle Boni sollen bis zum 03. Dezember auf euer Konto gutgeschrieben werden.

Damit aber nicht genug, denn im Modus "Sumo (Remix)" wird nicht nur eine Sicherheitszone auf der Karte immer kleiner, wer sein Team zum Sieg führt kann bis zum 26. November darüber hinaus doppelte GTA$ und RP verdienen. Selbiges trifft im Übrigen auch auf "Search & Destroy" sowie in Biker-Missionen & Herausforderungen zu.

Bleiben natürlich noch die zahlreichen Rabatte auf Sportwagen und mehr. Bis zum 26. November erlassen Premium-Autohändler bis zu 40 Prozent auf die folgende Auswahl von Hochleistungs-Fahrzeugen:

Progen Itali GTB – 35 % Rabatt

Truffade Nero – 35 % Rabatt

Dewbauchee Rapid GT Classic – 35 % Rabatt

Dewbauchee Vagner – 35 % Rabatt

Overflod Entity XXR – 35 % Rabatt

Vapid GB200 – 35 % Rabatt

Declasse Hotring Sabre – 35 % Rabatt

Nagasaki Shotaro – 40 % Rabatt

Bei den Luftfahrzeugen könnt ihr folgende Nachlässe sichern:



Sea Sparrow – 35 % Rabatt

Mammoth Avenger – 50 % Rabatt

Mammoth Tula – 60 % Rabatt

Buckingham Pyro – 60 % Rabatt

V-65 Molotok – 60 % Rabatt

FH-1 Hunter – 60 % Rabatt

Zu guter letzt gibt es diese Rabatte auf Immobilien, Kommando-Einheiten und mehr:

Nachtclubs – 40 % Rabatt

Nachtclub-Lagerhaus – 40 % Rabatt

Biker-Clubhäuser – 40 % Rabatt

Biker-Unternehmen – 40 % Rabatt

Basen – 40 %

Hangars – 40 % Rabatt

Hangar-Werkstatt – 40 % Rabatt

Executive-Büros – 40 % Rabatt

Executive-Büro-Renovierungen – 40 % Rabatt

Garagen für 10 Autos – 30 % Rabatt

Yachten – 35 % Rabatt

Yacht-Modifikationen – 50 % Rabatt

Benefactor Terrorbyte – 40 % Rabatt

Terrorbyte-Modifikationen – 40 % Rabatt

Biker-Kleidung – 35 % Rabatt

Biker-Tattoos – 35 % Rabatt