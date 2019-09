GTA Online feiert (mal wieder) Jubiläum, und das wird natürlich auch wieder zusammen mit den Spielern gefeiert. Rockstar spendiert deshalb einfach mal so 1.000.000 GTA$, darüber hinaus aber noch weitere Spielinhalte.

Dauerbrenner GTA Online ist für Rockstar Games weiter eine Goldgrube und geht jetzt in sein nächstes Jahr. Um das neuerliche Jubiläum zu feiern, könnt ihr im Titel nun ein Geldgeschenk von 1.000.000 GTA$ abstauben. Dazu müsst ihr den Onlinemodus von GTA V zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 02. Oktober zocken; die Summe wird euch anschließend bis zum 09. Oktober auf euer Konto bei der Maze Bank gutgeschrieben.

Losgelöst von diesem Geldgeschenk gibt es zum Wochenende aber auch wieder frische Spielinhalte für euch. So erwartet euch eine neue Überlebenskampf-Serie, die sieben frische Herausforderungen umfasst. Schlagt in der Grove Street einen Angriff der Ballas zurück, kämpft im Atombunker gegen Avon Hertz' schwerbewaffnete Schergen und Juggernauts und mehr! Um gleich loszulegen, könnt ihr direkt in die Überlebenskampf-Serie springen, die alle sieben neuen Karten sowie neun klassische Schauplätze umfasst.

Um die neue Serie zu feiern, gibt es in allen Überlebenskampf-Modi bis zum 02. Oktober auch doppelte Belohnungen in Form von GTA$ und RP. Den selben Bonus gibt es via eurer mobilen Kommandozentrale auch für alle mobilen Operationen. Außerdem wieder dabei: ein kostenfreies T-Shirt für das schlichte Einloggen in den Onlinemodus sowie mit dem Declasse Mamba ein neues Preisfahrzeug am Glücksrad in der Lobby des Diamond Casino & Resort.

Frische Angebote im Casino-Shop sowie die nachfolgenden Rabatte in Höhe von 40% runden die Aktionen in GTA Online in dieser Woche ab:

Declasse-Blowout-Sale

Declasse Scramjet – 40 % Rabatt

Declasse Drift Tampa – 40 % Rabatt

Declasse Hotring Sabre – 40 % Rabatt

Declasse Sabre Turbo – 40 % Rabatt

Declasse Moonbeam – 40 % Rabatt

Declasse Tornado – 40 % Rabatt

Declasse Tulip – 40 % Rabatt

Declasse Vamos – 40 % Rabatt

Declasse Voodoo – 40 % Rabatt

Declasse Yosemite – 40 % Rabatt

Warstock-Fahrzeuge

Mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Avenger – 40 % Rabatt

Fahrzeugverbesserungen

Verbesserungen bei Benny's – 40 % Rabatt

Hydraulik – 40 %Rabatt

Motoren, Motorblöcke, Luftfilter – 40 % Rabatt

Auspuffe – 40 %Rabatt

Türen, Sitze, Lenkräder – 40 % Rabatt

Beschriftungen – 40 % Rabatt

Dächer – 40 % Rabatt

Kofferräume – 40 % Rabatt

Waffenrabatte

Schrotflinten – 40 % Rabatt

MPs – 40 % Rabatt

Sturmgewehre – 40 % Rabatt

Wurfwaffen – 40 % Rabatt