GTA 3 und seine Nachfolger Vice City und San Andreas waren Meilensteine der Spielegeschichte. Unzählige Momente der Trilogie sind uns bist heute in bester (manchmal auch schlimmster) Erinnerung geblieben. Anlässlich der Veröffentlichung der Grand Theft Auto Trilogy – Definitive Edition blicken wir zurück und schwelgen in Erinnerungen an die denkwürdigsten Szenen der GTA-Trilogie.

Platz 10: Den Dodo fliegen (GTA 3)

Die Überraschung war groß: nach etlichen Missionen und all den schönen Autos, die man klauen konnte, fand man im Rahmen einer heftigen Flughafen-Mission etwas ganz anderes: ein kleines Sportflugzeug. Hurra, endlich Liberty City von oben sehen. Von wegen! Es war kein normales Flugzeug, sondern ein Dodo mit gestutzten Flügeln, den viele Spieler ums Verrecken nicht länger als 20 Sekunden in der Luft halten konnten. Warum? Weil die Steuerung aufgrund der kurzen Flügel verkorkst und wenig intuitiv ausfiel. Statt nach der Beschleunigung auf der Startbahn nach oben zu ziehen, musste man den Unterdruck unter den Flügeln durch aktives Nach-vorne-Lehnen des Flugzeugs steigern. Hieß im Klartext, man drückte das Flugzeug für den Start nach unten, statt nach oben, und auch im Flug stieg der Dodo nur aufwärts, wenn man ihn nach unten dirigierte.

Für Leute, die sowieso schon von der typischen Steuerungs-Verkehrung eines Flug-Steuerknüppels verwirrt waren, war das der blanke Horror, weil nicht mehr nachvollziehbar. Unten? Oben? Doch unten? Ja, was denn nu? Ein Faktor, mit dem Rockstar rechnete, denn der Dodo sollte der Herausforderung wegen eigentlich nur kurze Zeit gleiten und nicht permanent in der Luft bleiben. Deswegen sparten sich die Grafiker beispielsweise das Modellieren von Wolkenkratze-Dächern. Dumm nur, dass einige geschickte Spieler herausfanden, wie man das Ding doch in der Luft hält. Wer es schaffte, freute sich nicht nur einen Kullerkeks, sondern bekam auch die Chance für den Besuch von separierten Kulissen, die für Zwischensequenzen angelegt wurden und weit ab von der Stadt über dem Meer schwebten.