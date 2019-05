Zum Ausklang des Monats Mai hat Polyphony Digital wieder ein neues Update zum PS4-Dauerbrenner Gran Turismo Sport bereit gestellt. Dieses hat wieder frische Spielinhalte im Gepäck.

Seit kurzem ist das neue Update der Version 1.39 zu Gran Turismo Sport für PS4-Spieler verfügbar. Wer den Patch für das exklusive Rennspiel herunterladen möchte, muss 1,2 GB an Daten durch seine Leitung jagen. Im Gegensatz zu den früheren monatlichen Updates handhabt der neue Patch die Dinge aber etwas anders.

Kazunori Yamauchi führte aus, dass das für die Fahrzeuge zuständige Team in diesem Monat mal eine Pause bekommen habe. Nachdem es zuvor in jedem Update frische Karossen gab, gehen Fahrzeug-Fetischisten in diesem Fall leer aus.

Neue Inhalte gibt es aber natürlich trotzdem, vor allen Dingen in Form einer neuen Strecke. Dabei handelt es sich um den Goodwood Motor Circuit. Aufgrund von Teasern durch Yamauchi hatten Fans das im Vorfeld der Veröffentlichung bereits zutreffend geraten. Die Strecke ist 2,36 Meilen lang und erweitert künftig die üppig ausgestattete Streckenliste.

Dazu gesellen sich außerdem wieder neue Events für den GT-Modus, die sich auf die Ligen Beginner, Amateur, Professional und Endurance aufteilen. In den drei erst genannten Wettbewerben gibt es jeweils zwei zusätzliche Runden in einzelnen Championships, in der Endurance League gibt es eine zusätzliche Runde im Porsche Cup.