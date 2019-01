Auch im neuen Jahr bieten euch Sony Interactive Entertainment und Polyphony Digital weiter frische Inhalte im PS4-exklusiven Rennspiel Gran Turismo Sport an. Wir verraten euch hier, was euch im Januar-Update alles erwartet.

Wer sich weiter in Gran Turismo Sport austobt, der kann sich in Kürze das nächste Update zum PS4-exklusiven Racer herunterladen. Dieses hievt das Spiel auf Versionsnummer 1.32 und erscheint samt neuer Inhalte am 17. Januar 2019.

Was ist im kostenlosen Update an Bord? Allen voran natürlich wieder neue Boliden! Insgesamt gibt es acht neue Fahrzeuge, mit denen ihr die verschiedenen Strecken bestreiten könnt, darunter auch der legendäre Aston Martin DB3S aus dem Jahr 1953 oder der Ferrari Dino aus dem Jahr 1971. Alle neuen Karossen im Überblick:

TVR Tuscan Speed 6 '00

Nissan Fairlady Z Version S (Z33) '07

Shelby GT350 '65

BMW Z8 '01

Honda Integra Type R (DC2) '98

Ferrari Dino 246 GT '71

Aston Martin DB3S '53

Porsche 356 A 1500 GS GT Carrera Speedster '56

Mit der "Special Stage Route X" kehrt außerdem ein absoluter Fan-Liebling der Reihe als Strecke in den aktuellen Teil zurück. Die riesige ovale Strecke mit rund 30 km Länge war in früheren Teilen der Serie in Lizenztests und Hochgeschwindigkeitsrennen beliebt und feiert mitsamt langer Geraden nun ein Comeback.

Bleibt zu guter letzt natürlich auch die GT League, die folgende neue Inhalte spendiert bekommt:

Neue Veranstaltung: Das Z-Vermächtnis (Anfängerliga)

Zwei zusätzliche Runden werden zu „Stars & Stripes” hinzugefügt.

Zwei zusätzliche Runden werden zur „Vision Gran Turismo Trophy” hinzugefügt.

Zwei zusätzliche Runden werden zum „X2014 Nations Cup” hinzugefügt.

Eine zusätzliche Runde wird zur „Langstreckenserie für Prototypen der Gr.1″ hinzugefügt.