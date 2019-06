Unverhofft kommt oft: Google hatte die ausstehenden Details zur Streaming-Plattform Stadia noch für den Sommer angekündigt. Vielerorts ging man dementsprechend von einer E3-Ankündigung aus, doch nun ist es sogar bereits im Vorfeld der Branchenmesse soweit.

Nach der Vorstellung der leistungsstarken Game-Streaming-Plattform Stadia waren zunächst noch etliche wichtige Details offen. Unter anderem war das Spiele-Line-up ein Mysterium, ebenso wie der genaue Preis sowie der Release-Termin. Diesbezüglich macht Google in Kürze nun aber Nägel mit Köpfen.

Wie das Unternehmen jetzt bestätigte, wird es noch in dieser Woche einen Livestream geben, in dem man entsprechende Infos rund um Google Stadia bekanntgeben möchte. Damit schlägt man der Konkurrenz ein Schnippchen, die sich erst einige Tage später auf der E3 in Los Angeles äußert.

Am kommenden Donnerstag, den 06. Juni 2019 wird es um 18:00 Uhr deutscher Zeit die erste Ausgabe des Videoformats "Stadia Connect" geben. Der veröffentlichte Teaser-Clip bestätigt die Bekanntgabe von Release-Termin und Preisgestaltung; außerdem soll es einige erste Spielankündigungen für den neuen Dienst geben.

Bislang ist in Sachen Line-up lediglich bekannt, dass Assassin's Creed: Odyssey und DOOM Eternal diesen unterstützen werden. Google werkelt aber auch selbst an First-Party-Spielen, die exklusiv für Stadia erscheinen. Womöglich erfolgt also noch diese Woche auch insoweit eine erste Neuankündigung.