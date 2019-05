Im Rahmen der Game Developers Conference in San Francisco hatte Google die eigene Game-Streaming-Plattform Stadia vorgestellt, blieb viele relevante Infos wie Preis und Release-Termin aber noch schuldig. Jetzt hat sich das Unternehmen geäußert, bis wann man diesbezüglich Nägel mit Köpfen machen möchte.

Mit Google und der hauseigenen Game-Streaming-Plattform Stadia schwingt sich ein neuer "big player" im Spielebereich neben Sony, Microsoft und Nintendo auf. Der auf den Plattformen euer Wahl nutzbare Streaming-Dienst wurde im Rahmen der Game Developers Conference im März vorgestellt, doch bislang wissen wir noch nicht, wann dieser starten und was er kosten wird.

Die etlichen Nachfragen diesbezüglich haben Google selbst nun dazu bewogen, eine Wortmeldung via Twitter abzusetzen. Zwar gibt es gegenwärtig weiterhin keine relevanten Details zu den erwähnten Themenbereichen, das Unternehmen verspricht solche nun aber für diesen Sommer.

This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:

💰 Price Reveal

🎮 Game Announcements

🚀 Launch Info



Stay tuned here for more Stadia details coming soon.