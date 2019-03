Die Game Developers Conference in San Francisco wirft ihre Schatten voraus und vor allen Dingen von Google wird der ganze große Auftritt erwartet. Der Technikgigant soll eine eigene Konsole präsentieren und hat sich hierfür ganz offensichtlich auch zahlreiche Partner ins Boot geholt.

Bekommen es Sony, Microsoft und Nintendo künftig ganz vehement mit Google zu tun? Im Vorfeld der GDC 2019 in San Francisco verdichten sich die Anzeichen, dass der Technikriese den ganz großen Wurf im Spielebereich plant.

Schon länger halten sich Gerüchte, wonach Google auf der Game Developers Conference eine eigene Heimkonsole präsentieren wird, die womöglich auf die hauseigene Game-Streaming-Technologie setzt. Zuletzt veröffentlichte das Unternehmen auch einen Teaser-Clip vor der bereits bestätigten Keynote am 19. März, den ihr euch nochmal weiter unten ansehen könnt.

Für die "Zukunft des Gamings", die Google einläuten möchte, hat sich das Unternehmen zudem ganz offensichtlich zahlreiche namhafte Gaming-Partner ins Boot geholt. Zuletzt war bereits von einer Partnerschaft mit SEGA die Rede, doch bei dieser wird es längst nicht bleiben. Darauf lässt nun das weitere Programm der GDC 2019 schließen.

Direkt im Anschluss an die Google-Keynote soll es nämlich gleich mehrere Panels geben, auf denen zahlreiche namhafte Unternehmen und Spielegrößen auftreten. Unter anderem sind Ubisoft, id Software, Crystal Dynamics, Amy Hennig und weitere mit von der Partie.

Um 12:30 Uhr Ortszeit geben sich zunächst die DOOM-Schöpfer von id Software die Ehre, gefolgt von Ubisoft, die bereits mit Assassin's Creed: Odyssey in erste Testläufe der Game-Streaming-Technik von Google involviert waren. Außerdem sind auch Ralph Koster, Designer von Star Wars Galaxies, sowie Entwickler von Crystal Dynaics und auch Amy Hennig ab 15:00 Uhr Ortszeit zu hören.

Googles GDC-Keynote wird am 19. März auch per Livestream ins Netz übertragen. Der Startschuss fällt um 10:00 Uhr Ortszeit, was 19:00 Uhr unserer Zeit entspricht.