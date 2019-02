Auch Google will groß in das Spielegeschäft einsteigen und bereitet seit geraumer Zeit einen eigenen Game-Streaming-Dienst vor. Dieser könnte nun kurz vor der offiziellen Vorstellung stehen.

Bereits im vergangenen Jahr absolvierte Google mit Assassin's Creed: Odyssey einen ersten Testlauf seiner hauseigenen Game-Streaming-Technologie, die auch das plattformunabhängige Streamen aktueller Top-Titel ermöglichen soll. Die Technik wird seither natürlich immer weiter entwickelt und verfeinert - und könnte nun womöglich schon bald im Detail, eventuell gepaart mit einem Angebot, vorgestellt werden.

Grund zur Annahme liefert nun nämlich die Ankündigung einer Keynote durch Google die im Rahmen der diesjährigen Game Developers Conference abgehalten werden soll. Unter dem Motto "All will be revealed at the Google Keynote" hat der Technik- und Internet-Riese Journalisten zu einer entsprechenden Vorstellung am 19. März 2019 um 10:00 Uhr Ortszeit in San Francisco geladen. Bei uns wird es dann bereits um 19:00 Uhr abends sein.

Garniert wurde die Ankündigung mit einem Bild, das ein Licht am Ende des Tunnels zeigt. Im Übrigen zeigte sich Google mit Details noch sparsam, der Ort der Keynote lässt aber eben auf eine Gaming-bezogene Ankündigung - und damit eigentlich auch auf den schon länger in Arbeit befindlichen Streaming-Dienst schließen. Das Projekt wird unter dem Codenamen "Yeti" entwickelt und könnte auch ein Gaming-Abo zum Bespiel via Chromecast oder gar eine Google-eigene (Streaming-)Konsole mit sich bringen.