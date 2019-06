Heute Abend hat Google die erste Stadia Connect abgehalten und im Zuge der Live-Übertragung die ersehnten Details zu Termin und Preis der Game-Streaming-Plattform Stadia bekannt gegeben.

Wie Google heute Abend in einem Livestream bestätigte, wird die cloudbasierte neue Gaming-Plattform Stadia im November dieses Jahres durchstarten. Für den Anfang werden dabei insgesamt 14 Länder unterstützt, namentlich: USA, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Großbritannien. Im neuen Jahr 2020 sollen dann noch weitere Länder dazu kommen.

Wer von Anfang an dabei sein möchte, der kann sich im Google Store ab sofort die Stadia Founder's Edition vorbestellen, die euch 129 Euro kostet. Den Gesamtwert dieses Pakets gibt Google selbst mit knapp 300 Euro an, wobei ihr folgende Inhalte geboten bekommt:

einen Chromecast Ultra - zum Anschluss an ein TV-Gerät

eine limitierte Auflage des Stadia-Controllers in der Farbe Night Blue

einen Zugangscode für drei Monate Stadia Pro

einen dreimonatigen Buddy Pass, um Stadia Pro einem Freund zu schenken

die Möglichkeit, frühzeitig einen Spielernamen bei Stadia zu reservieren

Stadia Pro ist das Abonnement, mit dem ihr die unterstützten Spiele auf etlichen Endgeräten genießen könnt. Je nach Bandbreite werden 4K HDR, 60 Bilder pro Sekunde und 5.1 Surround-Sound unterstützt. Nach Ablauf des dreimonatigen Abos im Founder's Paket kostet Stadia Pro 9,99 Euro pro Monat. Nicht alle Inhalte sind darin inbegriffen, auf ausgewählte Spiele erhaltet ihr aber immerhin auch exklusive Rabatte sowie kostenlose Inhalte. Einen zusätzlichen Controller könnt ihr euch zum Preis von 69 Euro in drei verschiedenen Farben (Just Black, Clearly White und Wasabi) kaufen.

Stichwort Spiele: Auch die ersten Launch-Titel wurden nun bestätigt; weitere sollen dann im weiteren Verlauf des Sommers folgen. Zu den kostenfrei im Rahmen des Abos spielbaren Titeln wird Bungies Sci-Fi-Hit Destiny 2 samt Erweiterungen zählen.

Außerdem wurden folgende Spiele für den Dienst bestätigt:

Dragon Ball Xenoverse 2

DOOM Eternal

Wolfenstein: Youngblood

Destiny 2

Power Rangers: Battle For The Grid

Baldur's Gate III

Metro Exodus

Thumper

GRID

Samurai Shodown

Football Manager 2020

Get Packed

The Elder Scrolls Online

The Crew 2

The Division 2

Assassin's Creed: Odyssey

Ghost Recon Breakpoint

Trials Rising

NBA 2K

Borderlands 3

Landwirtschafts-Simulator 19

Mortal Kombat 11

RAGE 2

Final Fantasy XV

Gylt

Tomb Raider Trilogy

Darksiders Genesis

Just Dance 2020

Während sich vor allen Dingen also auch Ubisoft als großer Unterstützter von Stadia auftut, bestätigten sich die Gerüchte um neue Titel wie Baldur's Gate III oder Darksiders Genesis.

Neben dem kostenpflichtigen Stadia Pro soll es im kommenden Jahr 2020 dann auch die weitere Option Stadia Base kostenlos geben. Hier müsst ihr auf eine 4K-Auflösung sowie auf die im Pro-Abo kostenfrei enthaltenen Vollversionen verzichten. Alle einzeln erworbenen Spieltitel können aber auch im Base-Abo kostenlos in HD-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde gezockt werden. Weitere Infos zu den einzelnen Modellen sowie der Founder's Edition findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.