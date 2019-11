Heute brachte Google seinen Game-Streaming-Dienst Stadia an den Start, und der sollte in technischer Hinsicht ja durchaus für Furore sorgen. Die Realität sieht aber ganz offenbar anders aus.

Den Start von Stadia dürfte sich Google vermutlich etwas anders vorgestellt haben, denn der Game-Streaming-Dienst kam alles andere als gut aus den Startlöchern. Schon im Vorfeld musste Google einräumen, dass viele versprochene Features zum Start fehlen und erst noch nachgeliefert werden. Das Launch-Line-up wurde zwar noch einmal erweitert, nachdem dieses mit zwölf Titeln zunächst sehr mau ausfiel, doch trotzdem ist längst nicht alles Gold was glänzt.

So hatte Stadia zum heutigen Start mit allerhand Latenzproblemen zu kämpfen und erwies sich losgelöst von den oben genannten Einschränkungen auch deshalb schon als eher noch nicht bereit für den Start. Außerdem werden die versprochenen technischen Marken keineswegs erreicht, was Technik-Enthusiasten enttäuschen dürfte.

Stadia setzt auf eine 2,7-GHz-CPU und eine GPU mit 10,7 Teraflops Leistungsvermögen, womit die Plattform eigentlich deutlich leistungsstärker als die Xbox One X - sprich: die aktuell leistungsstärkste Heimkonsole - ist. Auch deshalb war davon ausgegangen worden, dass Spiele in 4K-Auflösung mit 60 fps wiedergegeben werden können und zumindest das Qualitätslevel von Konsolen erreichen. Doch das ist nicht der Fall.

Laut einem Bericht der Technik-Experten von Digital Foundry läuft Red Dead Redemption 2 beispielsweise nur in einer 1440p-Auflösung und wird via Chromecast Ultra nur auf 4K hochskaliert. Natives 4K: Fehlanzeige. Und auch in Sachen Framerate bleibt der Dienst hier mit nur 30 fps deutlich hinter den erwarteten 60 fps zurück.

In einem Chrome-Browser lässt sich das Spiel gar nur in 1080p zocken, dafür allerdings mit 60 fps. Demnach gibt es offenbar durchaus Performance-Modi, diese beschränken sich derzeit womöglich aber nur auf niedrigere Auflösungen. Ob das Absicht ist oder beispielsweise in Abhängigkeit der Bandbreite so geregelt wird, bleibt abzuwarten.

Auch The Verge hat sich genauer mit der Thematik beschäftigt und bestätigt, dass Destiny 2 auf einem Chromecast Ultra nur ein hochskaliertes 4K-Bild auf Basis einer 1080p-Ausgabe liefert. Immerhin: Hier werden 60 fps erreicht. Dass die Grafik nur hochskaliert wird, bestätigte später auch Bungie selbst.