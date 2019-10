Google hat seinen neue Game-Streaming-Dienst Stadia bereits vor einigen Monaten vorgestellt, blieb bislang jedoch einen konkreten Starttermin schuldig. Das hat man heute nun geändert!

Wer sich für den ambitionierten Game-Streaming-Dienst Google Stadia interessiert, der bekommt heute nun endlich einen konkreten Starttermin genannt. Solltet ihr zu den Vorbestellern der initialen Founder's Edition zählen, die als Erstes loslegen dürfen, dann könnt ihr nun eure Kalender zücken.

Wie Google heute angekündigt hat, soll Stadia ab dem 19. November 2019 durchstarten. Der Game-Streaming-Dienst soll an diesem Tag in rund einem Monat ab 18:00 Uhr deutscher Zeit starten. Zum Launch-Line-up zählen unter anderem Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11 und mehr.

Nutzbar sein wird Stadia auf diversen Plattformen, darunter auf TV-Geräten, Laptops, Desktop-PCs sowie ausgewählten Tablets und Smartphones. Wer sich die Founder's Edition oder Premiere Edition geordert hat, der erhält außerdem direkt drei Monate Stadia Pro spendiert; ohne weitere Kosten könnt ihr in diesem Zeitraum dann beispielsweise Destiny 2: The Collection per Streaming zocken.

Via Chromecast Ultra und Stadia Controller könnt ihr Spiele bei Stadia in 4K HDR mit 5.1-Surround-Sound auf dem TV zocken. Weitere Informationen bzw. einen generellen Überblick verschafft euch das neue Video, welches ihr euch anbei ansehen könnt.