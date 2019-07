So viele Gratis-Spiele soll euch ein Pro-Abo einbringen

Im Rahmen einer Fragerunde via Reddit wurden nun einige weitere Details rund um den Game-Streaming-Dienst Google Stadia bekannt. Unter anderem steht nun fest, wieviele Gratis-Spiele ihr im Rahmen einer Pro-Mitgliedschaft erhalten sollt.

Der Aufschrei war recht groß, als bekannt wurde, dass viele Spiele für den Game-Streaming-Dienst Google Stadia trotz möglicherweise kostenpflichtigem Abonnement dennoch noch einmal die Zahlung eines Vollpreises abverlangen werden. Wieviel Spielstoff bekommt ihr daher überhaupt im Rahmen des teuren Pro-Abos an die Hand? Diese Frage wurde nun via Reddit AMA beantwortet.

Die neben der Basis-Mitgliedschaft erhältliche Pro-Variante gewährt euch demnach Zugang zu einer Auswahl an Spielen, beginnend mit dem Sci-Fi-Hit Destiny 2, die sich kostenlos im Rahmen des Abonnements spielen lassen. Laut Andrey Doronichev, seines Zeichens Director of Product, soll dann zumindest in etwa ein neues Spiel pro Monat folgen.

Laut ihm dürfe man die Pro-Mitgliedschaft aber nicht in Vergleich zum Xbox Game Pass oder EA Access setzen; vielmehr entspreche diese den Modellen Xbox Live Gold oder PS Plus. Der Pool der kostenfrei angebotenen Spiele soll dabei stetig anwachsen; ihr werdet also im Verlauf nicht den Zugriff auf einen Titel des Vormonats verlieren und neue Spiele erweitern das verfügbare Spieleangebot insgesamt.

Wer mit einem Pro-Modell zwischenzeitlich pausiert und dieses zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufleben lässt, der wird dann auch wieder Zugriff auf die früheren Spiele im Rahmen seiner Pro-Mitgliedschaft erhalten. Die Pro-Abonnenten erhalten neben den vereinzelten kostenfreien Titeln indes für ihr Geld weitere Vorteile, darunter 4K/HDR-Gaming, 5.1-Sound und exklusive Preisnachlässe auf diverse Spieltitel.

Weitere Infohappen aus der Frage-Session: Stadia wird keinen Mod-Support zum Launch bieten und auch die Familienfreigabe fehlt zuletzt; zumindest letzteres Feature soll im Laufe des nächsten Jahres nachgeliefert werden. Der Startschuss für den Dienst soll im November fallen.