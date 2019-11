Erst gestern ging Googles Game-Streaming-Dienst Stadia mit großen Hoffnungen an den Start, doch schon jetzt folgt offenbar auch bei Google selbst die große Ernüchterung. Ist der neue Dienst schon jetzt der totale Flop?

Wir berichteten ja bereits gestern, dass Stadia nicht unbedingt einen rosigen Start erwischt hat. Das Launch-Line-up war überschaubar, wichtige Features fehlten zum Launch und die anvisierten technischen Eckdaten werden mitunter deutlich verfehlt. Deswegen hätte Stadia ja trotzdem noch zumindest ein kommerzieller Erfolg für Google werden können, doch auch hier scheint sich der Dienst als ziemlicher Flop zu entpuppen.

Google Stadia is out today, and it already looks like a monumental flop. (I heard from one person involved that preorders were below expectations.) Question is, will they eventually stop trying to sell games and switch to an all-you-can-eat subscription model? Or just let it die? — Jason Schreier (@jasonschreier) 19. November 2019

Das berichtet nun zumindest der für gewöhnlich bestens vernetzte und sehr gut informierte Journalist Jason Schreier von Kotaku. In mehreren Tweets widmet er sich Stadia und berichtet unter Berufung auf eine nicht näher genannte, jedoch mit der Sache vertraute Quelle, dass die Vorbestellungen von Stadia deutlich hinter den Erwartungen Googles zurückgeblieben sind - und das obwohl die Founder's Edition noch ausverkauft war.

Schreier spricht in diesem Kontext schon von einem "monumentalen Flop" und stellt die Frage in den Raum, wie Google nun wohl reagieren wird. Die Frage sei demnach, ob der Anbieter Abstand davon nimmt, selbst Spiele verkaufen zu wollen und auf ein Abo-Modell umstellt oder Stadia am Ende sogar einfach wieder sterben lässt! Das dürfte in Anbetracht der Tatsache, dass Google eigene Spiele-Studios aufbaut, aber dann doch eher unwahrscheinlich sein.

I don’t think Google is going to give up on Stadia that quickly — they’re building multiple game studios as we speak — but it was always asinine to think they could sell games at full price on this thing. Need to pivot, even if it means losing some of the biggest AAA games — Jason Schreier (@jasonschreier) 19. November 2019

Der mangelnde Anklang von Stadia bei den Spielern sei laut Schreier vor allen Dingen auf das Geschäftsmodell zurückzuführen. Schließlich würden Spiele und DLC zum vollen Preis vertickt, obwohl auch sonst Entgelte für die Verwendung der Streaming-Technik fällig werden. Ein Spiele-Abo könnte hier für deutlich mehr Interesse sorgen.

Unseren ausführlichen Test zu Google Stadia gibt es in wenigen Tagen.