Am 19. November 2019 startet der neue Game-Streaming-Dienst Google Stadia für die offiziell. Allerdings fehlen zum Start mehrere zuvor versprochene Features.

Im Vorfeld des offiziellen Starts von Google Stadia hat das Unternehmen bei Reddit eine Ask-Me-Anything-Session abgehalten. In dieser Runde beantwortete man alle Fragen von Fans und offenbarte dabei unter anderem, dass gleich mehrere wichtige Features zum Launch der neuen Streaming-Plattform fehlen werden. Wie die Entwickler versprechen, sollen diese ab der ersten Woche nach dem Launch nach und nach ergänzt werden.

So fehlt zum Start beispielsweise noch der Zugang zu einem Achievements-System. Eure Verdienste in Spielen werden zwar gespeichert und später in ein solches System eingepflegt, wenn dieses "kurz nach" dem Stadia-Start verfügbar ist. Zunächst werdet ihr euch aber keinen Überblick über eure Errungenschaften machen können.

Auch die versprochene Familienfreigabe für Stadia-Abonnements fehlt zu Beginn noch. Via Family Link können Eltern immerhin die Stadia-Erfahrung ihrer Kinder überwachen, allerdings lassen sich mangels Familienfreigabe noch keine Spiele teilen. Laut den Machern genieße dieses Feature "hohe Priorität", wird aber erst Anfang 2020 verfügbar sein.

Weiter geht es mit Chromecast Ultra, denn ebenfalls wurde bestätigt, dass zunächst nur Geräte unterstützt werden, die mit Stadia im Bundle ausgeliefert werden. Das Gerät wird genutzt, um Spiele auf 4K-Screens zu streamen und ist gleichzeitig das einzige Chromecast-Gerät, das zu Beginn mit Stadia kompatibel ist. Separat erworbene Chromecast Ultra können jedoch eben zunächst nicht mit dem Game-Streaming-Dienst genutzt werden; ein entsprechendes Update ist erst nach dem Release geplant.

Die Multiplayer-Erfahrung Stream Connect wird zunächst noch nicht unterstützt, weil es auch noch keine Spiele dafür gibt. Die ersten solchen Titel sollen aber noch vor 2020 starten. Andere Spiele, die beispielsweise auf State Share oder Crowd Play setzen, kommen erst nächstes Jahr.

Insgesamt geht Google an Stadia genau so heran, wie an Google Search, YouTube und andere Dienste: Features werden erst nach und nach veröffentlicht und kontinuierlich verbessert, basierend auf dem Nutzer-Feedback. Viele weitere Features seien im Rahmen einer Roadmap bereits geplant. Ab dem 19. November möchte man zunächst im wöchentlichen Rhythmus Neuerungen implementieren und die Stadia-Erfahrung stückweise verbessern.