Bevor die gamescom mit der großen "Opening Night Live" eröffnet wird, hat Google die zweite Ausgabe von "Stadia Connect" ausgestrahlt und etliche neue Spiele für den Streaming-Dienst Stadia angekündigt.

Zum Start in die gamescom-Woche hat Google sich abermals dem kommenden Game-Streaming-Dienst Stadia gewidmet und das Spiele-Line-up spürbar ausgebaut. In der zweiten Ausgabe von "Stadia Connect" wurden nun etliche Blockbuster auch für den Cloud-basierten Dienst, der noch 2019 startet, bestätigt, angeführt natürlich vom Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077.

Ansonsten wurden nun auch folgende weitere teilweise namhafte Titel für Stadia angekündigt:

Cyberpunk 2077

Destiny 2: Shadowkeep

Destroy All Humans!

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

DOOM Eternal

Darksiders Genesis

Orcs Must Die! 3

KINE

Superhot

Mortal Kombat 11

Windjammers 2

GRID

Landwirtschafts-Simulator 19

The Elder Scrolls Online

Watch Dogs: Legion

Samurai Shodown

Die komplette Ausgabe von "Stadia Connect" könnt ihr euch weiter unten im Folgenden noch einmal zu Gemüte führen. gamescom-Besucher können sich Stadia auf der Messe in Halle 9.1 an Stand A030/B039 in den kommenden Tagen ansehen. Der Start des Dienstes ist für November 2019 mit der Stadia Founder's Edition für Vorbesteller geplant.