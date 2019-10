Eine der größten Fragen über Google Stadia wurde inzwischen beantwortet: Wann kommen die ersten Exklusivtitel? Die Antwort darauf könnte dem System das Genick brechen.

In einem Monat, am 19. November will Google mit seinem Game-Streaming-Service Stadia im großen Videospielmarkt mitmischen. Bedient wird das System zunächst alten und neuen Multiplattform-Titeln. Aber um sich wirklich von der Konkurrenz lösen zu können, muss Google Exklusivspiele bieten. Wann es diese geben wird, wurde nun von der Stadia-Games-&-Entertainment-Chefin Jade Raymond bekannt gegeben.

Im Interview mit GamesIndustry.biz schildert Raymond, dass das Ziel zunächst sei, einige unterschiedliche First-Party-Studios zu gründen. Das erste davon befindet sich in Montreal. Es sei ihrer Meinung nach für First-Party-Spiele sehr wichtig, dass es sich um Spiele handle, die auf keiner anderen Plattform möglich wären. Dabei sei das cloudbasierte Ökosystem von zentraler Bedeutung. Eine große Chance sieht sie darüber hinaus darin, Googles Technik, die nicht dediziert auf Gaming ausgelegt ist, einzubinden. Dabei bennent Raymond AI-Technologien im Speziellen.

Auf Nachfrage von GamesIndustry.biz, warum Google erst jetzt damit anfange, den langwierigen Entwicklungsprozess von AAA-Spielen in Gang zu bringen, der schon jetzt über Erfolg und Misserfolg von Stadia entschieden haben könnte, antwortet das SG&E-Oberhaupt optimistisch: "Google plant auf lange Sicht. Eine große neue Marke, die die Cloud ausreizt, könnte mehrere Jahre auf sich warten lassen. Aber wir arbeiten an einigen exklusiven Spielen, die bis dahin ein paar der aufregenden Dinge demonstrieren werden." Vier Jahre müssten sich Käufer aber auf jeden Fall gedulden. Vor 2023 wird es also keine "exklusiven, aufregenden Inahlte" geben.

Der Branchenexperte Serkan Toto hält diese Aussage vor dem Hintergrund der dynamischen Gaming-Industrie für bizarr. "Ich denke, Stadia als Geschäft wird sich schon lange vorher in gefährlichen Gewässern befinden", und führt seine Annahme weiter aus: "Das Fehlen eines Marktes, keine exklusiven Spiele, es in einen bereits hoffnungslos überfüllten Markt zu verkaufen, zu viele Konkurrenten, der hohe Preis (60 Dollar für ein Cloud-Spiel irgendjemand?)". Hinzu kommen technische Hürden wie die in vielen Ländern nicht ausreichende Internet-Infrastruktur.

